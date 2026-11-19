कोल्हापूर : गोकुळ दूध दरवाढीचा निर्णय शनिवारी (ता. २१) होण्याची शक्यता आहे. साधारण म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर दोन ते चार रुपये विक्रीत, तर खरेदी दरात उत्पादकांना दोन रुपयांची वाढ होऊ (Gokul buffalo milk price increase in Kolhapur) शकते. यासाठी गोकुळमधील सर्व विभागांचा अभिप्राय मागवला आहे..गोकुळमध्ये ३, १३ आणि २३ या तारखांना उत्पादकांचे बिलिंग होते. त्यापूर्वी दोन दिवस दरवाढीची घोषणा करावी लागते. शनिवारी दरवाढ जाहीर केली तर त्याची अंमलबजावणी २३ पासून होईल. यामुळे दूध उत्पादकांचे पुढील १० दिवसांचे बिल काढणे सोपे जाते..संकलन, वितरण, मार्केटिंग या सर्व विभागांचा एकत्रित अहवाल मागवला आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर दरवाढ निश्चित होणार आहे. सध्या मुंबई-पुण्यातील दूध विक्रेत्यांचा आढावा घेतला आहे. दरवाढ केली नाही, तर जमा-खर्चाचे गणित मांडणे प्रशासनाला अवघड जाणार आहे. दोन दिवसांत दरवाढ होणार, हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे..Bhudargad Farmer Subsidy : भुदरगडच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 11 हजार 466 जणांच्या खात्यात जमा झाले 5.73 कोटींचे अग्रिम अनुदान; 'या' शेतकऱ्यांचे पैसे अद्याप प्रलंबित....तर मुंबईत एक, इतर ठिकाणी एक दर शक्यअनेक वेळा दुधाचे फॅट आणि एसएनएफच्या दर्जावर दूध उत्पादकांना दर दिला जातो. त्यामुळे काही दूध ग्राहकांना विक्री केलेल्या दरापेक्षा जादा पैसे उत्पादकांना द्यावे लागतात. काही उत्पादकांना ग्राहकांना दिलेल्या दरापेक्षा खूपच कमी दर दिला जातो. या दोघांची सांगड घालूनच दूध दर निश्चित केला जातो. कोल्हापुरात ७२ रुपयांनी लिटर असलेले म्हशीचे दूध मुंबईत ७८ रुपये लिटरप्रमाणे आजची विक्री होत आहे. दरवाढ झाली तर मुंबईत एक, इतर ठिकाणी एक दर होऊ शकतो..Ratnagiri Hapus Mango Price : कोल्हापूर बाजार समितीत हंगामातील पहिल्या हापूस आंब्याची विक्रमी विक्री! 6 डझनच्या पेटीला मिळाला तब्बल 55 हजारांचा भाव, एक आंबा कितीला पडला?.दूध दरवाढीबाबत सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. संचालक, विक्रेते यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. सर्व विभागांकडून अभिप्राय मागविले आहेत. आता दोन दिवसांत आम्ही निर्णय घेणार आहोत.-राजेश पाटील, अध्यक्ष, गोकुळ दूध संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.