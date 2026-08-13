कोल्हापूर

Gokul Election Update : गोकुळच्या 'त्या' 194 दूध संस्थांचे अवसायन रद्द; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा निर्णय, या संस्थांना मिळणार मताधिकार?

Gokul Milk Union 194 institutions voting rights : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने गोकुळच्या १९४ संस्थांना अवसायनात काढण्याचा निर्णय रद्द केला. या निकालामुळे संबंधित संस्थांसह अन्य संस्थांनाही आगामी प्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार मिळण्याची शक्यता वाढली.
Why is Gokul milk union election delayed?

Why is Gokul milk union election delayed?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’कडील १९४ संस्थांना अवसायन काढण्याचा सहायक निबंधकांचा निर्णय नैसर्गिक न्यायतत्त्वाला धरून नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने तो रद्द (Mumbai High Court Circuit Bench) ठरविला. न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. त्यामुळे १९४ संस्थांसह इतर संस्थांनाही मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठीचा शक्यता वाढली आहे.

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