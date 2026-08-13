Gokul Election Update : गोकुळच्या 'त्या' 194 दूध संस्थांचे अवसायन रद्द; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा निर्णय, या संस्थांना मिळणार मताधिकार?

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’कडील १९४ संस्थांना अवसायन काढण्याचा सहायक निबंधकांचा निर्णय नैसर्गिक न्यायतत्त्वाला धरून नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने तो रद्द (Mumbai High Court Circuit Bench) ठरविला. न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. त्यामुळे १९४ संस्थांसह इतर संस्थांनाही मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठीचा शक्यता वाढली आहे..वेगवेगळी कारणे देत सहायक निबंधक (दुग्ध) यांनी गोकुळ दूध संघाच्या एकूण ६४४ सभासद संस्थांना अवसायनात काढले होते. या निर्णयाविरोधात सहकारी दूध संस्थांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली. दूध संस्थांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीनिवास पटवर्धन आणि ॲड. भूषण मंडलिक, ॲड. प्रबोध पाटील, ॲड. धैर्यशील पवार आणि सरकारतर्फे ॲड. सतीश तळेकर यांनी काम पाहिले. सकाळी पहिल्याच टप्प्यातील सुनावणीत निकाल जाहीर झाला. यानंतर संस्था प्रतिनिधींनी गोकुळ दूध संघाच्या ताराबाई पार्क कार्यालय परिसरात गुलालाची उधळण व फटाके वाजवून विजयोत्सव साजरा केला..Jalgaon ACB Action : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्याला लाचखोरी भोवली! 'हॉटेल ग्रीन पार्क'मध्ये 4 लाख 80 हजार स्वीकारताना रंगेहात पकडले; जळगाव 'ACB'ची धडक कारवाई.अवसायनातील काही संस्थांनी सर्किट बेंचमध्ये, तर काही संस्थांनी सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील केले होते. सध्या सर्किट बेंचव्यतिरिक्त संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडील निकाल प्रलंबित आहेत. सर्किट बेंचचा निकाल त्यांच्यावर बंधनकारक राहणार असल्यामुळे १९३ वगळून उर्वरित संस्थांनाही या निकालाचा लाभ मिळून त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे..गोकुळ दूध संघातील अवसायनातील संस्थांना अखेर न्याय मिळाला. आता त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहोत.-ॲड. भूषण मंडलिक, याचिकाकर्तेचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.