Kolhapur Gokul Dudh Sangh Clash : दिव्यांग लिपिकाला सभासदांची धक्काबुक्की; 'गोकुळ' सुनावणीला गालबोट; अधिकारी गैरहजर असल्यामुळे तणाव

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)च्या सभासद संस्थांच्या प्रतिनिधींनी चक्क दिव्यांग लिपिकाला कार्यालयात धक्काबुक्की केली. कॉलर पकडून सोडत नाही, असा इशारा देत शिव्याही दिल्या. सहायक निबंधक (दुग्ध) यांच्या कार्यालयात काल दुपारी ही घटना घडली..गोकुळ दूध संघाच्या अवसायनातील संस्थांची सुनावणी सहायक निबंधक (दुग्ध) यांच्या ताराबाई पार्क कार्यालयात सुरू आहेत. सहायक निबंधक (दुग्ध) सुजय कदम यांची काल रात्री बदली झाली. नवनियुक्त सहायक निबंधक कृष्णा ठाकरे सुद्धा कार्यालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे सुनावणी थांबल्याने सभासद आक्रमक झाले..परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी ठाकरे यांना बोलावून घ्या, असा इशारा सभासदांनी दिली. तेथे तणाव वाढला. सुनावण्या तातडीने घ्या, नोटिसा पाठवून बोलवता कशाला, राधानगरी तालुक्याला अजून नोटिसा का पाठविल्या नाहीत, असाही सवाल सभासदांनी उपस्थित केला..तणाव वाढल्यामुळे कार्यालयीन अधीक्षक अभिजित मालवदे यांनी कार्यालयाबाहेर येऊन साहेब आज हजर होणार नसल्याचे सांगितले. यावर संतप्त झालेल्या सभासदांनी 'आमच्या सुनावण्यात तुम्ही घ्या' अशी मागणी केली. यानंतर मालवदे कार्यालयात गेले. तेथेही सभासदांनी त्यांना घेराओ घातला..अखेर मालवदे यांनी 'तुमच्या फाईल जमा करा, तुम्हाला पोहोच देतो. अधिकारी ज्यावेळी हजर होतील, त्यावेळी ते निर्णय घेतील,' असे सांगितले. यावेळी लिपिक बी. बी. गुरव यांच्याकडे फाईल देत पोहोच देण्यासाठी सांगण्यात आले. यावेळी फोनवरून बोलणे थांबवून पोहोच देत असताना, चुकीचे नाव लिहीत असल्याचा आरोप करीत सभासदांनी गुरव यांना आरेरावी केली. धक्काबुक्की करून कॉलर पकडून मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला..गोकुळची बदनामी थांबवाराजकीय वर्चस्वातून जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)ची बदनामी थांबवा, असे प्रसिद्धीपत्रक जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक कर्मचारी संघटनेच्यावतीने दिले आहे. पत्रकात म्हटले आहे, 'गोकुळ'चा नावलौकिक आहे. अलीकडे राजकीय हस्तक्षेपामुळे गोकुळसारख्या संस्थेची बदनामी होत आहे. गोकुळची बदनामी झाली तर ब्रॅण्डवर परिणाम होऊ शकतो, याची राजकीय मंडळींनी काळजी घ्यावी. संघटनेचे सरचिटणीस सदाशिव निकम, रघुनाथ कांबळे, मल्हार पाटील, शंकर पाटील, लक्ष्मण पाटील, दत्ता बच्चे यांनी हे प्रसिद्धीपत्रक दिले आहे..सहायक दुग्ध निबंधकांनी सायंकाळी घेतला पदभारसहायक निबंधक (दुग्ध) कृष्णा ठाकरे यांनी काल सायंकाळी साडेपाच वाजता ताराबाई पार्क येथील कार्यालयात येऊन पदभार स्वीकारला. उद्या आणि परवा दोन दिवस सुटी असल्यामुळे सोमवारपासून ते कामकाज सुरू करतील, असेही सांगण्यात आले..स्वतःला घेतले कोंडून...एक तरुण तणावाच्या वातावरणाचे शूटिंग करीत होता. त्याला 'तू कोण' असे सभासदांनी विचारल्यावर त्याने स्वतःलाच शेजारील खोलीत कोंडून घेतले. आतून कडी लावल्यामुळे तेथे पुन्हा गर्दी वाढली. पंधरा-वीस मिनिटांनी दोन तरुण तेथे आले. त्यांनी कॉल केल्यानंतर कडी काढून तो तरुण बाहेर पळाला. त्याच्या सोबतचे तिघे-चौघे जण सुसाट निघून गेले.