कोल्हापूर

Satej Patil: भाजप नेत्याच्या घरी सतेज पाटील! गोकुळ निवडणुकीआधी कोल्हापुरात राजकीय भूकंप, समीकरणे बदलणार?

Satej Patil Meets BJP Leader Rajvardhan Nimbalkar : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी भाजप नेते राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांची भेट घेतल्याने कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
Congress MLA Satej Patil’s meeting with BJP rural district president Rajvardhan Naik Nimbalkar has triggered political speculation in Kolhapur ahead of the Gokul Milk Union election

Congress MLA Satej Patil’s meeting with BJP rural district president Rajvardhan Naik Nimbalkar has triggered political speculation in Kolhapur ahead of the Gokul Milk Union election

esakal

Sandip Kapde
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कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी कार्यकर्त्यांसोबत गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. मात्र या दौऱ्यात त्यांनी भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांची भेट घेतल्याने जिल्ह्यात पुन्हा एकदा राजकीय खळबळ उडाली आहे. या भेटीची जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, राजकीय वर्तुळात विविध प्रकारची भाष्ये केली जात आहेत.

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