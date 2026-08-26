Satej Patil: भाजप नेत्याच्या घरी सतेज पाटील! गोकुळ निवडणुकीआधी कोल्हापुरात राजकीय भूकंप, समीकरणे बदलणार?

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी कार्यकर्त्यांसोबत गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. मात्र या दौऱ्यात त्यांनी भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांची भेट घेतल्याने जिल्ह्यात पुन्हा एकदा राजकीय खळबळ उडाली आहे. या भेटीची जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, राजकीय वर्तुळात विविध प्रकारची भाष्ये केली जात आहेत..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसचे नेते आणि आमदार सतेज पाटील यांनी मंगळवारी शिरोळ, कवठेगुलंद आणि टाकवडे येथे कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये त्यांनी गोकुळ दूध संघाच्या सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला. कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना पाटील यांनी निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. संघाच्या कामकाजात कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि संघटनेच्या बाजूने मतदारांपर्यंत पोहोचावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकांना माजी आमदार राजूबाबा आवळे, दत्त कारखान्याचे प्रमुख गणपतराव पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अर्चना चौगुले, अमोल चौगुले यांच्यासह अनेक प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते..विरोधी पक्षाच्या दोन प्रमुख नेत्यांमधील भेटया दौऱ्यात सर्वाधिक चर्चा झाली ती आमदार सतेज पाटील यांनी भाजपच्या ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांच्या यड्राव येथील राहत्या घरी जाऊन भेट घेतल्याची. विरोधी पक्षाच्या दोन प्रमुख नेत्यांमधील ही भेट अचानक झाल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. काहींच्या मते ही भेट गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे, तर काहींनी ती वैयक्तिक पातळीवरील संबंध म्हणून पाहिली आहे. मात्र या भेटीबाबत अधिकृतपणे कोणतेही विधान अद्याप झालेले नाही..Satej Patil Dhananjay Mahadik : बंटी पाटील-मुन्ना महाडिक तब्बल १२ वर्षांनी एकत्र; डी. वाय. पाटलांच्या आठवणींना उजाळा, सतेज-संजय पाटील यांचे कौतुक.कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक महत्त्वाची सहकारी संस्थागोकुळ दूध संघ हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक महत्त्वाची सहकारी संस्था आहे. येथील निवडणुका नेहमीच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असतात. विविध पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते या निवडणुकीत सक्रिय भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे आमदार पाटील यांच्या या हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या भेटींमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असला, तरी भाजप नेत्याशी झालेल्या भेटीमुळे पक्षांतर्गतही चर्चा सुरू झाल्या आहेत..निवडणुकीच्या रणनीतीत बदल होण्याची शक्यताअशा प्रकारच्या भेटींमुळे निवडणुकीच्या रणनीतीत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सध्या तरी दोन्ही नेत्यांकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात ही भेट कशा पद्धतीने परिणाम करेल, याबाबत उत्सुकता कायम आहे. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या तयारीला वेग येत असताना आमदार सतेज पाटील यांच्या पुढील हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Devendra Fadnavis Satej Patil : मुख्यमंत्री फडणवीस सतेज पाटील यांच्या घरी, दोन्ही भावांना दिला आधार; डी. वाय. पाटील कुटुंबीयांचे सांत्वन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.