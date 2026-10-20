कोल्हापूर

Gokul Election Result 2026 : सतेज सीमोल्लंघन! शौमिका महाडिक, नविद मुश्रीफ, अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील यांना पराभवाचा धक्का; अकरा नवे चेहरे

Gokul Election Result 2026 Satej Patil-Led Alliance Wins 13 Seats : कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघ निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या. महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले.
Gokul Milk Union election result 2026

Gokul Milk Union election result 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आज आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत सत्ता काबीज (Gokul Milk Union Election) केली. बारा जागा जिंकणाऱ्या महायुतीच्या नेतृत्वाखालील छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीचा निसटता पराभव झाला.

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