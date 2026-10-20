Gokul Election Result 2026 : सतेज सीमोल्लंघन! शौमिका महाडिक, नविद मुश्रीफ, अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील यांना पराभवाचा धक्का; अकरा नवे चेहरे

कोल्हापूर : राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आज आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत सत्ता काबीज (Gokul Milk Union Election) केली. बारा जागा जिंकणाऱ्या महायुतीच्या नेतृत्वाखालील छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीचा निसटता पराभव झाला. .मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाने गाजलेल्या व मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर असे तीन मंत्री तसेच खासदार धनंजय महाडिक, आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्यासह डझनभर आमदार, आजी-माजी खासदारांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली होती. या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी पुन्हा एकदा सत्तांतर घडवत दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला सत्तेचे ‘सीमोल्लंघन’ केले. दरम्यान, येत्या २७ ला नव्या अध्यक्षाची निवड होण्याची शक्यता आहे..निकालानंतर आमदार सतेज पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांसह विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी मतमोजणी कार्यालयाबाहेर तसेच पाटील यांचे कार्यालय असलेल्या ‘अजिंक्यतारा’ येथे गुलालाची उधळण आणि फटाक्यांची आतषबाजी करून एकच जल्लोष केला. निवडणुकीत मावळत्या सभागृहातील मंत्री मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद मुश्रीफ, विश्वास पाटील व अरुण डोंगळे या तीन माजी अध्यक्षांसह चार संचालकांना पराभव स्वीकारावा लागला. नव्या संचालक मंडळात मावळत्या सभागृहातील १२ संचालक पुन्हा विजयी झाले. ॲड. वीरेंद्र मंडलिक, माजी आमदार राजेश पाटील यांच्यासह १३ नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली..Gokul Election Result 2026 : गोकुळ निवडणुकीवर सतेज पाटील पहिल्यांदा बोलले, म्हणाले, ''पराभूत उमेदवारांनी...''.‘गोकुळ’च्या संचालक पदाच्या २५ जागांसाठी निवडणूक झाली. दोन्ही आघाडीचे मिळून ५० उमेदवार रिंगणात होते. दुरंगी लढतीचे चित्र असल्याने निकालाबाबत प्रचंड उत्सुकता होती. या निवडणुकीसाठी रविवारी (ता. १८) चुरशीने ९९.९६ टक्के मतदान झाले होते. जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांतील ३५ केंद्रांवर एकूण पाच हजार ४१६ मतदारांपैकी पाच हजार ४१६ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला..रमणमळा येथील महसूल कल्याण निधीच्या सभागृहात मतमोजणी झाली. केंद्रे तेवढीच मतमोजणी टेबलांची व्यवस्था होती. प्रत्येक केंद्रावरील मतमोजणी स्वतंत्र झाली. सकाळी आठ वाजता सुरुवात झाली असली तरी प्रत्यक्ष कल समजण्यास दुपारचे बारा वाजले होते..‘पॅनेल टू पॅनेल’ मतदान होईल, अशी अपेक्षा असलेल्या महायुतीच्या नेत्यांचा प्रत्यक्षात मतमोजणीत अपेक्षाभंग झाला. अपवाद वगळता सर्वच तालुक्यांत ‘पॅनेल टू पॅनेल’ मते कमी आणि ‘क्रॉस व्होटिंग’च जास्त झाले. त्यामुळे मतांचे एकत्रीकरण करण्यास बराच विलंब झाला; पण या मतमोजणीतही समविचारी आघाडीच्या बाजून कल स्पष्ट दिसत होता..सुरुवातीला माजी अध्यक्ष असलेल्या विश्वास पाटील, नविद मुश्रीफ मतमोजणी केंद्रावर उपस्थित होते. याचप्रमाणे शशिकांत पाटील सुद्धा उपस्थित होते; मात्र ‘क्रॉस व्होटिंग’चा वाढता कल पाहता नंतर एक एक उमेदवारांनी मतमोजणी केंद्रातून काढता पाय घेतला. टेबलवरील मतमोजणी सायंकाळी चारला संपली असतानाही एकत्रीकरणासाठी वेळ काढण्यात आला. विशेष म्हणजे याचवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कोल्हापुरात जाहीर सभा होती. मतमोजणीस वेळ लागत असल्यामुळे आमदार सतेज पाटील स्वतः दुचाकीवरून मतमोजणी केंद्रात आले. तेथेच थांबून राहिले. यानंतर पुन्हा मतांचे एकत्रीकरण पूर्ण केले. यामुळे निकाल जाहीर करण्यासाठी रात्रीचे आठ वाजले. मंत्री मुश्रीफ यांनी पराभव मान्य केला..PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार? पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्याची संभाव्य तारीख समोर; 'या' महिन्यात खात्यात येणार पैसे, घरबसल्या असे तपासा स्टेटस.प्रमुख पराभूतमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र व माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील, मावळत्या सभागृहातील संचालक माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, संचालिका सौ. शौमिका महाडिक, जिल्हा बँकेचे संचालक अशोक चराटी, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक ए. वाय. पाटील यांच्या पत्नी सौ. अर्चना पाटील..यांचे पुनरागमन थांबले‘समविचारी’कडून उदय निवासराव पाटील, सत्यजित सुरेश पाटील, तर महायुतीतून दीपक भरमू पाटील, विश्वास जाधव हे माजी संचालक या निवडणुकीत पुनरागमनासाठी सज्ज होते; पण त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला..ऐनवेळी पक्षांतर; विजय आणि पराभवजिल्हा बँकेचे संचालक ए. वाय. पाटील सुरुवातीला आमदार सतेज पाटील यांच्याकडून इच्छुक होते; पण त्यांनी महायुतीत यावे, यासाठी मंत्री मुश्रीफ प्रयत्नशील होते. त्याचवेळी त्यांना महायुतीत घेण्यास डोंगळे यांनी जाहीर विरोध केला होता. ऐनवेळी त्यांनी पक्षांतर केले; पण ते आपल्या पत्नीचा पराभव वाचवू शकले नाहीत. दुसरीकडे महायुतीने विद्यमान संचालक असूनही प्रा. किसन चौगले यांना उमेदवारी नाकारली. त्यांनी त्याच दिवशी सतेज पाटील यांच्या गटात प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली आणि ते तब्बल आठव्या क्रमांकांची मते घेऊन विजयी झाले..गुरबेंना अखेर गुलालपाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या पॅनेलमधून निवडणूक लढवलेले विद्याधर गुरबे अवघ्या १२ मतांनी पराभूत झाले होते. यावेळी ते ११७ मतांनी विजयी झाले. पाच वर्षांपूर्वीचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या गुरबे यांना यावेळी मात्र गुलाल लागला..भीतीने गट बदलला तरी पराभवगेल्या निवडणुकीत मंत्री मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद खुल्या प्रवर्गातून, तर ‘जनसुराज्य’चे अमरसिंह पाटील ओबीसीतून संचालक झाले होते. यावेळी ‘गोकुळ’च्या राजकारणात महायुतीतच अंतर्गत सुरू असलेल्या शह-काटशहातून क्रॉस व्होटिंग होण्याचा धोका होता. त्यामुळे ऐनवेळी नविद यांनी ओबीसीतून लढण्याचा निर्णय घेतल्याने ‘जनसुराज्य’च्या अमरसिंह पाटील यांना खुल्या गटातून उमेदवारी देण्यात आली; पण नविद पराभूत झाले, तर अमरसिंह विजयी झाले..प्रमुख विजयीसमविचारी आघाडी : मावळत्या सभागृहातील संचालक बाबासाहेब चौगले, शशिकांत पाटील-चुयेकर, अभिजित तायशेटे, अंजना रेडेकर, बयाजी शेळकेसर्व महायुती : चेतन नरके, अजित नरके, एस. आर. पाटील, अंबरिषसिंह घाटगे, रणजितसिंह के. पी. पाटील, कर्णसिंह गायकवाड, अमरसिंह पाटीलनवे चेहरेसमविचारी - बाबासाहेब देवकर, विश्वजित पाटील, राहुल देसाई, विद्याधर गुरबे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, सौ. भाग्यश्री डोंगळे, माजी आमदार राजूबाबा आवळेसर्व महायुती - माजी आमदार राजेश पाटील, ॲड. वीरेंद्र मंडलिक, मदन देसाई, रणजित दिलीप माने-पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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