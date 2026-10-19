कोल्हापूर

Gokul Election Results : 'गोकुळ'चा पहिला निकाल अकरापर्यंत हाती येणार; सर्व मतमोजणी कितीपर्यंत चालणार? 35 टेबल अन् केंद्रनिहाय मोजणीने वाढली उत्कंठा

Gokul Milk Union election results 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत ९९.९६ टक्के मतदान झाले. २५ जागांसाठी ५० उमेदवार रिंगणात असून, रमणमळा येथे ३५ टेबलवर मतमोजणी सुरू झाली. पहिला निकाल सकाळी अकराच्या सुमारास अपेक्षित आहे.
Kolhapur Gokul election result latest updates

Kolhapur Gokul election result latest updates

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : तीन मंत्री, डझनभर आमदार, आजी-माजी खासदारांसह सर्वांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या निवडणुकीत काल चुरशीने एकूण ९९.९६ टक्के मतदान (Gokul Milk Union election latest news) झाले. शपथा घेण्यापासून एक गठ्ठा मतदान घेऊन केंद्रावर येईपर्यंत दोन्ही पॅनेलच्या नेत्यांनी तालुक्यांच्या ठिकाणी शक्तिप्रदर्शन केले. आता मतमोजणीत कोण सरस ठरणार हे आज स्पष्ट होणार आहे.

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