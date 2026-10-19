Gokul Election Results : 'गोकुळ'चा पहिला निकाल अकरापर्यंत हाती येणार; सर्व मतमोजणी कितीपर्यंत चालणार? 35 टेबल अन् केंद्रनिहाय मोजणीने वाढली उत्कंठा

कोल्हापूर : तीन मंत्री, डझनभर आमदार, आजी-माजी खासदारांसह सर्वांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या निवडणुकीत काल चुरशीने एकूण ९९.९६ टक्के मतदान (Gokul Milk Union election latest news) झाले. शपथा घेण्यापासून एक गठ्ठा मतदान घेऊन केंद्रावर येईपर्यंत दोन्ही पॅनेलच्या नेत्यांनी तालुक्यांच्या ठिकाणी शक्तिप्रदर्शन केले. आता मतमोजणीत कोण सरस ठरणार हे आज स्पष्ट होणार आहे..दरम्यान, ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीची मतमोजणी प्रथमच केंद्रनिहाय होणार आहे. यासाठी ३५ टेबलवर नियोजन केले आहे. सकाळी आठ वाजता मोजणीस सुरुवात झाली आहे. पहिला निकाल ११ च्या सुमारास जाहीर होईल. सर्व मतमोजणी दुपारी चारपर्यंत चालेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे..रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृहात मोजणी होणार आहे. यासाठी या परिसरात जमावबंदी आदेश लागू आहे. आज सायंकाळी येथे मतमोजणी प्रशिक्षण झाले. रात्री उशिरापर्यंत तालुकानिहाय झालेल्या मतदानाच्या पेट्या पोलिस बंदोबस्तात रमणमळा येथे आणल्या..Hasan Mushrif On Gokul Election : 'गोकुळ'च्या राजकारणात नवा ट्विस्ट! मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असणार अध्यक्षपदाची सूत्रे, मंत्री हसन मुश्रीफांनी काय केलं जाहीर?.एकूण २५ जागांसाठी ५० उमेदवार रिंगणात आहेत. यात सर्वसाधारण गटासाठी ४० पैकी २० उमेदवारांना मतदान झाले आहे. या गटाची मोजणी शेवटच्या टप्प्यात होणार आहे. उर्वरित पाच राखीव गटातील मोजणी पहिल्यांदा होणार आहे. सर्व प्रथम तालुक्यातील केंद्रनिहाय मतांची मोजणी होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक टेबलवर तालुकानिहाय केंद्रनिहाय मोजणी होईल..Gokul Multistate Controversy : 'गोकुळ गुजरातच्या घशात घालण्याचा महायुतीचा डाव'; सतेज पाटलांचा खळबळजनक आरोप, साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या बळावर डाव उधळणार.यापूर्वी सर्व तालुक्यातील मतपत्रिका एकत्रित करून त्यांची मोजणी होत होती. त्यामुळे कोणत्या तालुक्यातील कोणत्या मतदान केंद्रावर किती मतदान मिळाले हे स्पष्ट होणार आहे. राखीव जागांचा निकाल साधारण अकरापर्यंत अपेक्षित आहे. त्यानंतर सर्वसाधारण गटातील मतांची मोजणी होणार आहे. एकूण ११० अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.