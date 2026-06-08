Gold Price Drop in Kolhapur : सोने तोळ्यामागे सहा हजार 300 रुपयांनी उतरले; चांदीच्या दरात किलोमागे 34 हजारांनी घट, ग्राहकांना दिलासा

कोल्हापूर : काही महिन्यांपासून गगनाला भिडलेल्या सोन्या-चांदीच्या दरात चांगलीच घसरण झाली आहे. यामुळे ग्राहकांना चांगला दिलासा मिळाला आहे. सोन्याचा भाव तोळ्यामागे तब्बल सहा हजार ३०० रुपयांनी व चांदीचा भाव एक किलोमागे ३४ हजार रुपयांनी उतरला (latest gold and silver prices in Kolhapur) आहे. यामुळे सराफ बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी वाढणार आहे..काही दिवसांपूर्वी सोन्याचा प्रति तोळ्याचा दर एक लाख ६२ हजार रुपये या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. मात्र, आता तो घसरुन एक लाख ५५ हजार ७०० रुपयांवर आला आहे. दुसरीकडे, चांदीचा दरही खाली आला आहे..दोन दिवसांपूर्वी दोन लाख ८२ हजार रुपये प्रतिकिलो असणारी चांदी आता दोन लाख ४८ हजार ६०० रुपयांवर आली आहे. चांदीमध्ये ३४ हजार रुपयांनी घट झाली आहे. या दरकपातीमुळे थंडावलेल्या सोने-चांदीच्या खरेदीला गती मिळणार आहे..Ancient Heritage Discovery : भुदरगड तालुक्यात सापडला मध्ययुगीन काळातील दुर्मीळ ठेवा; ज्योतिर्लिंग मंदिराबाहेर आढळल्या गूढ शिळा, शेकडो वर्षांपूर्वीचा इतिहास उजेडात.काही महिन्यांपासून वाढत्या दरांमुळे बाजारात काहीशी शांतता होती. मात्र, एकाचवेळी झालेल्या दरातील मोठ्या घटीमुळे ग्राहकांची पुन्हा बाजारपेठेत गर्दी वाढेल. आगामी काळात सोन्याची खरेदी वाढून बाजारपेठेत उलाढाल पाहायला मिळेल.-राजेश राठोड, अध्यक्ष, कोल्हापूर सराफ संघ.Ajanta Ghat Road : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अजिंठा लेणी परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार; भूसंपादनासाठी राजपत्र होणार प्रसिद्ध, नव्या रस्त्याचा काय आहे प्लॅन?.दर कमी होण्याची कारणेआंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय रुपया मजबूत झाला असून, विनिमय दर खाली आल्याने थेट फायदा झालापंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना केलेल्या सोने खरेदी टाळा या आवाहनामुळे देशातील सोन्याची आयात घटलीआयात कमी झाल्यामुळे देशातील डॉलरची बचत होऊन सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.