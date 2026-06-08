कोल्हापूर

Gold Price Drop in Kolhapur : सोने तोळ्यामागे सहा हजार 300 रुपयांनी उतरले; चांदीच्या दरात किलोमागे 34 हजारांनी घट, ग्राहकांना दिलासा

gold price drop in Kolhapur today : सोन्याच्या दरात प्रति तोळा ६,३०० रुपयांची तर चांदीच्या दरात प्रति किलो ३४ हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
Kolhapur gold market latest news

Kolhapur gold market latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : काही महिन्यांपासून गगनाला भिडलेल्या सोन्या-चांदीच्या दरात चांगलीच घसरण झाली आहे. यामुळे ग्राहकांना चांगला दिलासा मिळाला आहे. सोन्याचा भाव तोळ्यामागे तब्बल सहा हजार ३०० रुपयांनी व चांदीचा भाव एक किलोमागे ३४ हजार रुपयांनी उतरला (latest gold and silver prices in Kolhapur) आहे. यामुळे सराफ बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी वाढणार आहे.

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