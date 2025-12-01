Gold Prices in Kolhapur : ऐन लग्नसराईत सोने-चांदी दरात तेजी सुरूच; एका दिवसात 'इतक्या' हजारांनी वाढला दर, आणखी वाढ होण्याची शक्यता!

कोल्हापूर : ऐन लग्नसराई सुरू असताना सोने-चांदी दरात तेजी (Gold Prices in Kolhapur) सुरूच आहे. कोल्हापुरातील सराफ बाजारात रविवारी सोन्याचा प्रतितोळा दर एक लाख २९ हजार ६४० रुपये, तर चांदीचा प्रतिकिलो दर एक लाख ७५ हजार असा राहिला. एका दिवसात पाच ते सात हजार रुपयांनी दर वाढला आहे. गेल्या आठ दिवसांमध्ये सातत्याने दरवाढ झाली आहे. .गेल्या दोन आठवड्यांत चार ते पाच दिवस दरांमध्ये एक ते दोन हजार रुपयांपर्यंत, तर चांदीच्या दरात पाच ते सात हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली. सध्या सर्वत्र लग्नसराईची घाई सुरू आहे. त्यात सोने-चांदीचे दर कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण, आंतरराष्ट्रीय- राष्ट्रीय पातळीवर सोने-चांदीला मागणी सातत्याने वाढत असल्याने दरांमध्येदेखील तेजी सुरू आहे..Rinku Rajguru : 'नो मेकअप लूक'मध्ये खुललं सौंदर्य! 'सैराट'मधील आर्चीचे हे फोटो पाहून घायाळच व्हाल....त्याचा परिणाम म्हणजे सातत्याने सोने-चांदीचे दर वाढू लागले आहेत. कालच्या तुलनेत आज सोन्याचा दर सरासरी चार हजार रुपये आणि चांदीचा दर पाच हजार रुपयांनी वाढला आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..‘कदाचित सोन्याचा दर प्रतितोळा एक लाख ३५ हजार रुपयांवर, तर चांदीचा दर प्रतिकिलो एक लाख ८० हजार रुपयांपर्यत जाईल’, असा अंदाज गोकुळ शिरगाव सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष रणजित दुर्गुळे यांनी व्यक्त केला..गेल्या आठ दिवसांतील दरतारीख सोने (प्रतितोळा) चांदी (प्रतिकिलो)२३ - १२७३०० - १५७९००२४ - १२७१०० - १५८५००२५ - १२८६०० - १६०९००२६ - १२९७०० - १६३८००२७ - १२९५०० - १६७३००२८ - १२९९०० - १६९३००२९ - १२७५८० - १७२७४०३० १३१९०० - १७७४००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.