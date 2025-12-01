कोल्हापूर

Gold Prices in Kolhapur : ऐन लग्नसराईत सोने-चांदी दरात तेजी सुरूच; एका दिवसात 'इतक्या' हजारांनी वाढला दर, आणखी वाढ होण्याची शक्यता!

Gold Prices in Kolhapur Continue to Rise Despite Wedding Season : कोल्हापुरात सोन्या-चांदीच्या दरात सतत वाढ होत असून लग्नसराईमध्ये ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार आला आहे. एका दिवसात पाच ते सात हजारांची वाढ होऊन बाजारात तेजी कायम आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : ऐन लग्नसराई सुरू असताना सोने-चांदी दरात तेजी (Gold Prices in Kolhapur) सुरूच आहे. कोल्हापुरातील सराफ बाजारात रविवारी सोन्याचा प्रतितोळा दर एक लाख २९ हजार ६४० रुपये, तर चांदीचा प्रतिकिलो दर एक लाख ७५ हजार असा राहिला. एका दिवसात पाच ते सात हजार रुपयांनी दर वाढला आहे. गेल्या आठ दिवसांमध्ये सातत्याने दरवाढ झाली आहे.

