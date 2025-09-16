Kolhapur Bhakt Niwas Scam : भक्त निवास म्हणून दाखवल्या शाळेच्या खोल्या, निधीचा गैरवापर; माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक माहिती, मुख्य सूत्रधार कोण?

Kolhapur School Misuse : पिराचीवाडी (ता. कागल) येथील महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, गहिनिनाथ मंदिर आणि गाव तलावात होऊ घातलेली शिवसृष्टी हे ग्रामस्थांचे श्रद्धास्थान आहे. गावात चांगले मंदिर, चांगले पर्यटनस्थळ व्हावे, त्याची प्रसिद्धी व्हावी, अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा. त्यामुळे सुमारे १५०० ते २००० लोकसंख्या असणाऱ्या या गावासाठी लोकप्रतिनिधींकडूनही भरभरून निधी दिला जात आहे. ग्रामस्थांकडूनही मंदिरासह इतर सुधारणांसाठी वर्गणी दिली जात आहे; मात्र, शासनाचा येणारा निधी ज्या-त्या कामासाठी वापरला जातो का, यावर शंका उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली घेतलेल्या माहितीमध्ये ठेकेदाराने शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बांधकाम समितीच्या काही अधिकाऱ्यांकडून याची योग्य तपासणी केली नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत माहितीच्या अधिकारात मिळालेली कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष केलेल्या पाहणीची वृत्तमालिका आजपासून....पिराचीवाडी (ता. कागल) येथे महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर परिसरात महिलांसाठी व पुरुषांसाठी भक्त निवास बांधकाम, सुशोभीकरण आणि संरक्षक भिंत बांधकामात कोट्यावधींचा गैरव्यवहार दिसून येत आहे. हनुमान मंदिरासाठी २१ लाख रुपये खर्च करून बांधलेले महिला भक्त निवास मराठी शाळेतील दोन खोल्यांमध्ये दाखविले आहे. तर मंदिर परिसरात ५५ लाख रुपयांचे सुशोभीकरण केल्याचे दाखविले आहे. याशिवाय इतर खर्चासह हनुमान मंदिर व महिला भक्त निवासासाठी ८५ लाख ९२ हजार ३५ रुपये ठेकेदाराला दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे माजी कार्यकारी अभियंता, कागल पंचायत समितीचे उपअभियंता आणि जिल्हा परिषदेचे कागल येथील शाखा अभियंता यांनीही हे काम नियोजनानुसार आणि गुणवत्तेनुसार झाल्याचा आणि पूर्णत्वाचा दाखला देऊन ठेकेदाराच्या गैरकारभाराला हातभार लावल्याचे दिसून येत आहे..पिराचीवाडी ग्रामपंचायतीने गावातील महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर परिसर सुधारण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेतून निधीची मागणी केली होती. सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या सहीने मागणी केलेल्या पत्रामध्ये (तारीख, वार, जावक क्रमांक नसलेल्या) महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर शेजारी पुरुष भक्त निवास नसल्यामुळे येणाऱ्या भक्तांची मोठ्या प्रमाणात अडचण होत आहे. त्यांना राहण्यास इतरत्र व्यवस्था पाहावी लागते. त्यामुळे गावातील नागरिकांना याचा त्रास होत आहे. तरी प्रादेशिक प्रर्यटन विकास योजनेतून गावाला महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर परिसर सुधारणा तसेच पुरुषांसाठी व महिलांसाठी भक्त निवास बांधण्याला मंजुरी मिळालेली आहे. त्याचे अंदाज पत्रक तयार करून देण्याची मागणी कागल पंचायत समितीचे उपअभियंता यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार कागदपत्रांची पूर्तता झाली; पण कागदपत्रानुसार काम झाल्याचे दिसून येत नाही..Kolhapur Dussehra : कोल्हापूरसाठी 'हा' कसला मानाचा तुरा, म्हणे राज्याचा प्रमुख महोत्सव; शाही दसऱ्यासाठी निधीच नाही.हनुमान मंदिराशेजारी महिला भक्त निवास बांधण्यासाठी २१ लाख २५ हजार रुपये ठेकेदाराला दिले आहेत; मात्र, हे भक्त निवास जिल्हा परिषदेच्या नवीन बांधलेल्या दोन शाळांमध्येच दाखविले आहे. यामध्ये स्वच्छतागृह नाही किंवा शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन झाल्याचे दिसत नाही. हनुमान मंदिर परिसर सुशोभीकरणासाठी ५५ लाख नऊ हजार रुपये व इतर शासकीय प्रक्रियेसाठी दिलेल्या रकमेसह ठेकेदाराला एकूण गावात महिला भक्त निवास बांधणे आणि सुशोभीकरण करण्यासाठी ८५ लाख ९२ हजार ३५ हजार रुपयांचा निधी दिला आहे. (क्रमश:).प्रत्यक्ष पाहणी...माजी सरपंच व ठेकेदार सुभाष भोसले यांनी हनुमान मंदिराशेजारी असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या दोन खोल्यांमध्ये महिला भक्त निवास असल्याचे दाखवले. या खोल्यांमध्ये नव्यानेच रंगरंगोटी केली होती. तसेच भिंतींवर विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी फळा तयार केला आहे. दुसऱ्या खोलीत पोषण आहार शिजविण्यासाठी वापरली जाणारी भांडी दिसून आली. या ठिकाणी स्वच्छतागृह नव्हते किंवा भक्त निवास म्हणून दिल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही सुविधा दिसल्या नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.