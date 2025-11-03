कोल्हापूर

Kolhapur Election : 'पदवीधर'ची बाजारात 'तुरी', महायुतीत वादाची 'धुरी'; मंत्री चंद्रकांत पाटील-हसन मुश्रीफ यांच्यात रंगला राजकीय कलगीतुरा

Political War of Words Between Ministers Patil and Mushrif : कोल्हापूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीवरून मंत्री चंद्रकांत पाटील व हसन मुश्रीफ आमनेसामने आले आहेत. शरद लाड यांच्या उमेदवारीवरून सुरू झालेल्या वादाची राज्यभर चर्चा रंगली आहे.
ओंकार धर्माधिकारी
कोल्हापूर : पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत उमेदवार कोण, यावरून उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्यातील कलगीतुरा चांगलाच रंगला आहे. एकीकडे शरद लाड यांना उमेदवारी मिळेल, असे संकेत मंत्री पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिले, तर ‘ते निवडून येणार नाहीत,’ असे भाकीत मंत्री मुश्रीफ यांनी केले. ‘पदवीधर’च्या निवडणुकीला अद्याप वर्षभराचा अवकाश आहे. मात्र मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यातील वादाची राजकीय वर्तुळात चांगलीत चर्चा रंगली आहे.

