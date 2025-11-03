Kolhapur Election : 'पदवीधर'ची बाजारात 'तुरी', महायुतीत वादाची 'धुरी'; मंत्री चंद्रकांत पाटील-हसन मुश्रीफ यांच्यात रंगला राजकीय कलगीतुरा

कोल्हापूर : पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत उमेदवार कोण, यावरून उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्यातील कलगीतुरा चांगलाच रंगला आहे. एकीकडे शरद लाड यांना उमेदवारी मिळेल, असे संकेत मंत्री पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिले, तर ‘ते निवडून येणार नाहीत,’ असे भाकीत मंत्री मुश्रीफ यांनी केले. ‘पदवीधर’च्या निवडणुकीला अद्याप वर्षभराचा अवकाश आहे. मात्र मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यातील वादाची राजकीय वर्तुळात चांगलीत चर्चा रंगली आहे. .मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विधाने राजकीय पटलावर चांगलीच गाजतात. असेच एक विधान आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अरुण लाड यांचे चिरंजीव शरद लाड यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर शरद लाड यांना ‘पदवीधर’ची उमेदवारी मिळणार, अशी शक्यता वर्तवली जाऊ लागली. त्यामुळे राष्ट्रवादी (अजित पावर गट) काँग्रेसमध्ये नाराजी पसरली. कारण, अरुण लाड निवडून आल्याने हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे (अजित पवार गट) आहे..उमेदवारीसाठी कागलचे भैया माने जोरदार तयारी करत आहेत. त्यांनी केवळ कागल शहरातून आतापर्यंत चार हजारपेक्षा जास्त पदवीधर नोंदणी केली आहे. मंत्री मुश्रीफ हे देखील मानेंच्या उमेदवारीसाठी आग्रही आहेत. त्यांनी याबाबत जाहीर विधानदेखील केली आहेत. त्यामुळे पुणे पदवीधर मतदारसंघ कोणाच्या वाट्याला जाणार यावरून महायुतीमध्ये संभ्रम असतानाच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीमध्ये याबाबत शरद लाड आणि पदवीधर उमेदवारी याबाबत विधान केले. त्यावरून मंत्री मुश्रीफ नाराज झाले..PM Modi Video Viral : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'तो' व्हिडिओ व्हायरल! गमछा हवेत फिरवत शेतकऱ्यांना दिला खास संदेश.या उमेदवारीबद्दल विचारले असता मंत्री मुश्रीफ यांनी, शरद लाड यांना उमेदवारी मिळाली तर त्यांचा निवडणुकीत कसा पराभव होईल हे मी मुख्यमंत्र्यांना पटवून देईल, असे विधान केले. त्याला प्रत्युत्तर देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘मी उमेदवारी देत नाही. आमच्याकडे त्याची समिती असते. माझ्या विधानाचा अर्थ न कळण्याइतके मुश्रीफ काही कच्चे राजकारणी नाहीत.’.महायुतीमधील बेबनाव दर्शवणारी वक्तव्येवास्तविक मंत्री मुश्रीफ आणि मंत्री पाटील यांची वक्तव्ये महायुतीमधील बेबनाव दर्शवणारी आहेत. ‘पदवीधर’च्या निवडणुकीला अद्याप वर्षभराचा कालावधी आहे. अद्याप उमेदवारीबद्दल महायुतीच्या नेत्यांची चर्चाही झालेली नाही. तरीदेखील लाड यांना उमेदवारी मिळेल, असे सांगणे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाला डिवचण्यासारखे आहे. तर लाड यांना उमेदवारी मिळाली तर त्यांचा पराभव होईल, असे म्हणणे म्हणजे निवडणुकीपूर्वीच महायुतीच्या पराभवाची मानसिकता दर्शवणारी आहे. आधीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीमध्ये ऐक्य टिकणे अवघड दिसत असतानाच मुश्रीफ आणि पाटील यांच्यातील वादाची त्यात भर पडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.