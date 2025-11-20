कोल्हापूर

Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३५ ग्रामपंचायतींना दुसऱ्यांदा पिवळे कार्ड दिल्याची घटना, ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस

Kolhapur Gram Panchayat: स्वच्छता सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील ३५ ग्रामपंचायतींना दुसऱ्यांदा पिवळे कार्ड मिळाले आहे. ही बाब गंभीर असल्याने ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई का करू नये, यासाठी कार्तिकेयन एस. यांनी या ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस दिली.
कोल्हापूर: स्वच्छता सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील ३५ ग्रामपंचायतींना दुसऱ्यांदा पिवळे कार्ड मिळाले आहे. ही बाब गंभीर असल्याने ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई का करू नये, यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी या ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस दिली.

