Kolhapur GST Office Fraud : जीएसटी कार्यालयातील शिपायाला भ्रष्टाचाराची चटक! जप्त मशिनरी स्क्रॅपच्या टेंडर देतो म्हणून तब्बल ४५ लाखांना लावला चुना

GST Peon Corruption Case : जीएसटी कार्यालयातील शिपायाने जप्त मशिनरी स्क्रॅपचा टेंडर मिळवून देतो असे सांगत तब्बल ४५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
Government Employee Cheating Case : जीएसटी कार्यालयातील जप्त मशिनरी स्क्रॅपचे टेंडर मिळवून देतो, असे आमिष दाखवून एका व्यावसायिकाची तब्बल ४५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी जीएसटी ऑफिसमधील शिपाई रसूल बाबू शेख (वय ५२, रा. कसबा बावडा, कोल्हापूर) याला अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला १३ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

