Alphonso Mango In Kolhapur : कोकणचा राजा महागणार? कोल्हापूरच्या बाजारात हापूसची आवक ८५ टक्क्यांनी घटली; 'हे' आहे मुख्य कारण

कोल्हापूर : वेंगुर्ला, देवगड, कुणकेश्वर, विजयदुर्ग, पावस, रत्नागिरी, गणपतीपुळे, गुहागर, खेडर, बाणकोट, मंडणगड आदी परिसरात मोजकाच हापूस शिल्लक (Hapus Mango Supply) आहे. कोकणपट्ट्यातून कोल्हापुरात येणाऱ्या हापूस आंब्याची आवक कमी होऊ लागल्यामुळे कोल्हापूरच्या बाजारात आतापर्यंत १५ टक्केच हापूसची आवक झाली आहे..तीन वर्षांतून एकदा हापूसची आवक ही कमी होते, असे काही व्यापारी, विक्रेत्यांनी सांगितले. या वर्षी झाडांवर कैऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले असून, हापूसचे उत्पादन ७०/८५ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. हे उत्पादन आणखी घटेल..कोकण विभागात आंब्यांना दोन ते तीनवेळा मोहोर येतो, मात्र पुढील बहरावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, मार्चमध्ये दिवस अन् रात्रीच्या तापमानात २५ अंशांपेक्षा जास्त फरक पडला. उष्णता वाढल्याने तयार छोटे आंबा फळांची गळती झाली..नेमके काय झाले?अतिथंडीमुळे परागीभवन करणारे कीटकफुलोऱ्यापासून दूरकिटकांनी परागीभवन केलं; पण फळधारणेवर परिणाममार्चच्या मध्यावर रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधून हापूसचे प्रमाण कमीथंडीमुळे परागीभवनाच्या प्रक्रियेवर परिणामदोन-तीन महिने तापमान १३ अंशांखालीचगतवर्षी नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस, नंतर थंडीअनेक बागांमधील मोहोर करपून सुकला.