Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीत मिठाचा खडा? मुश्रीफांच्या 3500 ठरावांच्या दाव्यावर महाडिकांचा कडाडून सवाल, 'त्या' आकडेवारीमागचा उद्देश काय?

कोल्हापूर : राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि जनसुराज्य पक्ष मिळून ३५०० ठराव असल्याचे जाहीरपणे सांगण्यात आले. या वक्तव्यामागचा उद्देश काय? यातून भारतीय जनता पक्षाची ताकद गौण असल्याचा संदेश दिला जात आहे का? या वक्तव्यांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, भाजपाला वेगळे गृहीत धरून काही स्वतंत्र राजकीय गणिते मांडली जात आहेत? तसे नसेल तर अशा आकड्यांचे राजकारण करण्यामागचे कारण जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केली..काल मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना भाजपला वगळून ३५०० ठराव आपल्याकडे असल्याचे सांगितले होते. त्याला आज खासदार महाडिक यांनी पत्रकाद्वारे प्रत्युत्तर दिले. महायुतीच्या भवितव्याबाबत आणि आगामी निवडणुकांबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळूनच घेतील. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरून कोणीही अंतिम भूमिका जाहीर करण्याचा प्रयत्न करू नये. राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि जनसुराज्य या तिन्ही पक्षांची भूमिका एकच आहे, असे वाटत नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि जनसुराज्य पक्षाच्या नेतृत्वानेही याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे या पत्रकात म्हटले आहे..Gokul Election : 'गोकुळ'वरून कोल्हापुरात राजकीय वातावरण तापलं! मुश्रीफांकडून आकडेवारी, इशारा कुणाला?; 'तुमची गरज नाही' असा अप्रत्यक्ष दिला संदेश.महायुतीत लहान, मोठा नाहीयापूर्वीही काही वेळा ‘अदृश्य शक्ती’, ‘मोठा भाऊ’ अशा संकल्पना पुढे आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महायुतीत कोण मोठा आणि कोण लहान, हा प्रश्न नाही. महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे परस्पर सन्मान आणि विश्वास. पण वारंवार अशा प्रकारची भाषा वापरून विशिष्ट पक्षाचे किंवा नेतृत्वाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे, असेही यात म्हटले आहे..डोंगळेंच्या राजीनाम्यानंतर अध्यक्ष कोण झालेआज महायुतीच्या अध्यक्षपदाबाबत विविध कथा सांगितल्या जात आहेत. मात्र, त्या काळात याबाबात सर्वाधिक ठाम भूमिका कोणी घेतली होती, हेही विसरून चालणार नाही. अरुण डोंगळे हे कोणत्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत होते? त्यांनी अध्यक्षपदाची अट घालून राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर अध्यक्ष कोण झाले? हे संपूर्ण जिल्ह्याला माहिती आहे. त्यामुळे त्या प्रक्रियेतील राजकीय निर्णयांचे खापर मुख्यमंत्री किंवा तथाकथित ‘अदृश्य शक्ती’वर फोडण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही, असेही पत्रकात म्हटले आहे..Bhagyashree Patwardhan : अभिनेत्री भाग्यश्रीने आरती केली, विजयसिंहराजेंचा लेकीसोबतचा वाद पुन्हा उफाळला; राजवाड्याच्या दरबार हॉलमध्ये काय घडलं?.ही भूमिका टिकणार नाहीमहायुतीच्या नावाने एकीकडे एकत्र राहण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे भाजपला वगळून पर्यायी राजकीय समीकरणांची चर्चा करायची, ही भूमिका दीर्घकाळ टिकू शकत नाही, भाजपला गृहीत धरण्याचा किंवा ताकद दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशाराही पत्रकात दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.