कोल्हापूर

Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीत मिठाचा खडा? मुश्रीफांच्या 3500 ठरावांच्या दाव्यावर महाडिकांचा कडाडून सवाल, 'त्या' आकडेवारीमागचा उद्देश काय?

Kolhapur latest political news : हसन मुश्रीफ यांच्या ३५०० ठरावांच्या दाव्यावर धनंजय महाडिक यांनी सवाल उपस्थित केले. भाजपला वगळून राजकीय गणित मांडले जात असल्याचा संदेश जात असल्याने शिवसेना, जनसुराज्यने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
Hasan Mushrif vs Dhananjay Mahadik

Hasan Mushrif vs Dhananjay Mahadik

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि जनसुराज्य पक्ष मिळून ३५०० ठराव असल्याचे जाहीरपणे सांगण्यात आले. या वक्तव्यामागचा उद्देश काय? यातून भारतीय जनता पक्षाची ताकद गौण असल्याचा संदेश दिला जात आहे का? या वक्तव्यांमुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले असून, भाजपाला वेगळे गृहीत धरून काही स्वतंत्र राजकीय गणिते मांडली जात आहेत? तसे नसेल तर अशा आकड्यांचे राजकारण करण्यामागचे कारण जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केली.

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