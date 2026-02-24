Road Accident Kolhapur: कोल्हापुरातील हातकणंगले–कुंभोज मार्गावर दुचाकी घसरून युवकाचा मृत्यू, अपघाताची दृश्ये सीसीटीव्हीत कैद

Youth Dies Road Accident Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले–कुंभोज मार्गावर भीषण अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. लक्ष्मी मंदिराजवळ रस्त्यालगत उभारलेल्या एका लॉजच्या फलकाला दुचाकीची धडक बसल्याने हा अपघात घडला. सौरभ अजित गाझी, वय अंदाजे २५, रा. दूधगाव, ता. मिरज, जि. सांगली असे मृत तरुणाचे नाव आहे. अपघाताची नोंद हातकणंगले पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे..सौरभ गाझी हा गेली काही वर्षे कराड येथे मामाकडे राहत होता. काल तो गावाकडे आला होता. हातकणंगलेहून दूधगावकडे दुचाकीवरून जात असताना लक्ष्मी मंदिराजवळ रस्त्यालगत लावलेल्या एका लॉजच्या फलकाला त्याची दुचाकी धडकली. धडकेनंतर दुचाकी घसरत जाऊन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाला जाऊन आदळली. या अपघातात सौरभ गंभीर जखमी झाला. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदत करत त्याला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला..Kolhapur Accident : कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावर अपघात; ४४ वर्षीय संगमेश्वरचा युवक टेंपोच्या धडकेत ठार.दरम्यान, अपघाताची संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. रस्त्यालगत अनधिकृतरीत्या लावलेले फलक आणि वेगमर्यादा न पाळणे यामुळे अपघातांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.