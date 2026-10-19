Mangaon Crime News : माणगावात आरती करून घरी परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा धारदार शस्त्राने खून; मुख्य आरोपी 48 तासांत गजाआड; कर्नाटक सीमेवर अटक

हातकणंगले : माणगाव (ता. हातकणंगले) येथे नवरात्रोत्सवानिमित्त चंद्रप्रभू मंदिरात आरती करून घरी परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात (Swara Upadhye case Hatkanangale) आला. शनिवारी रात्री उशिरा मंदिराशेजारील अरूंद गल्लीत ही घटना घडली. स्वरा नितीन उपाध्ये (वय १५) असे मृत मुलीचे नाव असून, ती इयत्ता नववीत शिकत होती. या प्रकरणातील संशयित आरोपी अरुण लगम्मावर (वय ३७, रा. माणगाव) याच्यावर हातकणंगले पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आहे. हल्ल्यामागील नेमके कारण रात्री उशिरापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते. .दरम्यान, अल्पवयीन मुलीची हत्या करण्यात आलेल्या आरोपीचा तब्बल ४८ तासांनी शोध लागला आहे. महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमेवर असलेल्या सदलगा पोलिस स्टेशन हद्दीत हा आरोपी पोलिसांच्या तावडीत सापडलाय. दरम्यान, सदलगा पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत चौकशी सुरू केली आहे. संबंधित आरोपीला महाराष्ट्र पोलिसांच्या हवाली करण्यात येणार आहे..दरम्यान, स्वराच्या मृत्यूनंतर अत्यावश्यक सेवा वगळता माणगावातील सर्व व्यवहार बंद ठेवून सायंकाळी कँडल मार्च काढला. याप्रकरणी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही ग्रामस्थांनी केलीये..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : स्वरा नवरात्रोत्सवातील चंद्रप्रभू मंदिरात दररोज आरतीला जात असे. मंदिरापासून काही अंतरावरच तिचे घर आहे. शनिवारीही रात्री ती मंदिरात आरतीसाठी गेली होती. आरती आटोपून घरी परतताना मंदिराशेजारील अरूंद गल्लीत तिला एकटीला गाठून संशयित लगम्मावरने तिच्यावर शस्त्राने वार केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..Beed Accident Case : काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे कार हवेत उसळली अन् एसटीवर आदळली; ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा.हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेली स्वरा रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली. धारदार शस्त्राने वार केल्याने तसेच तिचा गळा अर्ध्याहून अधिक चिरला होता. घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हातकणंगले पोलिसांना कळविले. पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी पथकासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. स्वराला तातडीने इचलकरंजीत आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे माणगाव परिसरात खळबळ उडाली आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी फॉरेन्सिक पथकाला पाचारण केले..चार पथकांद्वारे आरोपीचा शोध सुरूघटनेनंतर संशयित आरोपी अरुण लगम्मावर पसार झाला आहे. त्याच्या शोधासाठी स्थानिक गुन्हे अन्वेषणची तीन, तर हातकणंगले पोलिसांचे एक पथक अशी एकूण चार पथके विविध ठिकाणांसह कर्नाटकातही पाठविली आहेत..अतिरक्तस्त्रावामुळे स्वराचा मृत्यूरविवारी सकाळी कोल्हापुरात सीपीआरमध्ये शवविच्छेदन करून स्वराचा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. तिच्या गळ्यावर खोलवर झालेली जखम आणि इतर गंभीर जखमांमुळे अतिरक्तस्त्राव होऊन तिचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक शवविच्छेदन अहवाल आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.