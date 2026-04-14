Kolhapur Heatwave Alert : कोल्हापूर ४० पार, हवामान विभागाचा अंदाज आला, उष्णतेच्या लाटेचा ‘येलो अलर्ट’

Yellow alert Kolhapur weather : एप्रिलच्या मध्यावर जिल्ह्यात उन्हाची तीव्रता वाढू लागली आहे. आज दिवसभरात कमाल तापमान ३९ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. कोल्हापूरकरांना उन्हाचा तडाखा बसला. सकाळी आठ वाजल्यापासून तापमानात वाढ होऊ लागली. तासागणिक त्यामध्ये वाढ होत गेली. दुपारी बारा ते चार या कालावधीत वातावरण सर्वाधिक उष्ण राहिले. यावेळेत कडक उन्हामुळे रस्त्यांवरील वर्दळ कमी दिसून आली..काम, व्यवसायानिमित्त प्रवास करणारे, तर अक्षरशः घामाच्या धारांनी हैराण झाले. रसवंती, लिंबू-सरबत, लस्सी, ताक विक्रीसह फळांच्या स्टॉलवर गर्दी झाली. बहुतांशजणांनी दुपारच्या कडक उन्हात घरातून बाहेर पडणे टाळले. सायंकाळी सहानंतर वातावरणातील उष्णतेचे प्रमाण कमी होऊ लागले..दरम्यान, हवामान विभागाने जिल्ह्यासाठी उष्णतेच्या लाटेचा 'येलो अलर्ट' जारी केला असून, नागरिकांनी विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. दुपारी बारा ते चार या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत..आरोग्याची काळजी घ्याउन्हाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन डिहायड्रेशन, पोटाचे विकार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ते टाळण्यासाठी नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी. शक्यतो तीव्र उन्हात घराबाहेर पडू नये. लिंबूपाणी, सरबत, नारळपाणी, ताक, कोकम अशा द्रवपदार्थांचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला डॉ. विजय नागावकर यांनी दिला.