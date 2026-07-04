Kolhapur Rain Update : राजारामसह सात बंधारे पाण्याखाली, कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वदूर पावसाचा जोर वाढला; धरणक्षेत्रात कोसळधार, पंचगंगेची पातळी किती फुटांवर?

कोल्हापूर : धरणक्षेत्रासह जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला. दिवसभर सुरू असलेल्या कोसळधारेमुळे नद्यांची पाणीपातळी वाढली आहे. परिणामी यंदा प्रथमच राजारामसह सात बंधारे पाण्याखाली (Panchganga River water level) गेले. पंचगंगेची पाणी पातळी १७ फुटांवर गेल्याने राजाराम बंधारा वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे..दरम्यान, इचलकरंजी, शिंगणापूर, रुई, शिरोळ, कासारी नदीवरील यवलूज, भोगावती नदीवरील खडक कोगे आदी बंधारेही पाण्याखाली गेले. हिरण्यकेशी नदीवर पाणी आल्याने भडगाव पूल वाहतुकीस बंद करण्यात आला..पावसाने गुरुवारी रात्रीपासूनच उघडझाप करत हजेरी लावली. सकाळपासून पुन्हा बरसायला सुरुवात केली. जिल्ह्यात सर्वदूर दिवसभर कमी अधिक प्रमाणात हेच चित्र राहिले. रात्री आठनंतर शहरात थांबून थांबून सरीवर सरी कोसळत होत्या. दुसरीकडे धरणक्षेत्रात कोसळधार सुरूच आहे. परिणामी नद्यांच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. पाण्याखाली गेलेल्या सात बंधाऱ्यांच्या ठिकाणी बॅरिकेडस् लावून वाहतूक बंद करून ती पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे. येथे काही काळ पोलिस बंदोबस्तही होता..Koyna Dam Update : कृष्णाकाठच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कोयना धरणात 5 हजार क्युसेकहून अधिक पाण्याची आवक; जिवंत पाणीसाठा 'इतक्या' टीएमसीवर...दिवसभरात सकाळी आठ ते सायंकाळी चारपर्यंतच्या आठ तासांत घटप्रभा धरण क्षेत्रात ५९, राधानगरीमध्ये ४३, तुळशी व पाटगावमध्ये ४०, चिकोत्रामध्ये ३८, कुंभीमध्ये ३२, वारणामध्ये २२, दुधगंगेत २४, कासारी व कडवीत २१ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. पाणीसाठ्यात वाढ होत असल्याने दूधगंगा व वारणा धरणातून प्रत्येकी १०० क्युसेक विसर्ग सुरू केला आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढल्याने जिल्हा आपत्ती विभागाकडून सर्व संबंधित शासकीय विभागांना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले..Marleshwar Waterfall Rainfall Update : मार्लेश्वरला जाण्याचा प्लॅन करताय? आधी ही बातमी वाचा; धबधब्याने धारण केले रौद्ररूप, देवस्थान समितीने घेतला मोठा निर्णय.टाकाळा, रमणमळ्यात झाडे कोसळलीशहरातही पावसाचा जोर असल्याने सायंकाळी रमणमळा परिसरात झाड कोसळले, तर रात्री आठच्या सुमारास टाकाळा परिसरात दोन झाडे कोसळली. यामध्ये कोणतीही हानी झाली नाही. वर्दी मिळाल्यानंतर अग्निशमन दलाचे पथक काही वेळातच तेथे दाखल झाले. जवानांनी झाडे बाजूला केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.