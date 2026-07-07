Kolhapur Rain Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 44 बंधारे पाण्याखाली, 3 मुख्य राज्य महामार्ग बंद; 'पंचगंगा' इशारा पातळीच्या अगदी जवळ, गगनबावड्यात 101 मिमी पाऊस

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या सर्वच भागांत सलग तिसऱ्या दिवशी पावसाचा जोर कायम राहिला. गगनबावड्यात अतिवृष्टीची नोंद झाली. तेथे २४ तासांत १०१ मिलिमीटर पाऊस (Gaganbawda rainfall today) पडला. त्याखालोखाल शाहूवाडीमध्ये ८७, तर राधानगरी तालुक्यात ६५.७ मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. पंचगंगा नदीची पाणीपातळी मध्यरात्री बाराला ३४.६ फूट असून, नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे सुरू आहे. शहरासह परिसरातही दिवसभर रिपरिप सुरू होती. रात्री साडेदहाच्या दरम्यान जोरदार सरी कोसळल्या..जिल्ह्यातील ४४ बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. प्रमुख तीन राज्य महामार्ग, तर पाच जिल्हा मार्ग पाण्याखाली गेले असून, तेथील वाहतूक पर्यायी मार्गाने सुरू आहे. जिल्ह्यात आज सरासरी १८ ते २५ किलोमीटर प्रतितास वारे वाहात होते. पुढील पाच दिवस जिल्ह्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याने दिला आहे..तालुकावार पाऊस मिलिमीटरमध्ये असा : गगनबावडा- १०१.३, हातकणंगले - १६, शिरोळ - १२.४, पन्हाळा- ५९.६ शाहूवाडी- ८७, राधानगरी- ६५.७, करवीर ५४.८, कागल- ४३.३, गडहिंग्लज- ३६.६, भुदरगड- ३८.४, आजरा- ५१.३ चंदगड- ६१.७..Koyna Dam Update : अवघ्या काही तासांत कोयना धरणाचा पाणीसाठा 30 TMC पार; पुढील 24 तास 'हायअलर्ट', गावांना दरडीचा धोका, धरण प्रशासनाचा मोठा इशारा.घरावर दरड कोसळलीराधानगरी तालुक्यातील चांदे ग्रामपंचायतीमधील माळवाडी येथे काल एका घरावर दरड कोसळली. यामध्ये कोणीही जखमी झालेले नाही. मात्र, प्रापंचिक साहित्याचे नुकसान झाले. पन्हाळा तालुक्यातील काही गावांचा बंद झालेला पाणीपुरवठा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या जवानांनी पुन्हा सुरू केला. जिल्ह्यात आतापर्यंत पडझड होऊन १२ लाखांचे नुकसान झाले आहे.काल दिवसभरात४४ बंधारे पाण्याखालीआठ मार्गांवरील वाहतूक वळवली.Mahabaleshwar Rain Record : महाबळेश्वरमध्ये पावसाचा हाहाकार, 24 तासांत 513 मिमी पाऊस; मोडला तब्बल 123 वर्षांपूर्वीचा विक्रम, प्रशासनाकडून हायअलर्ट जारी.पर्यटकांनो सुरक्षेची काळजी घ्या...पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर वन विभागाच्या हद्दीतील सवतकडा धबधबा (ता. भुदरगड), बर्की धबधबा (ता. शाहूवाडी), रामतीर्थ (ता. आजरा), तिलारी परिसरातील धबधबे (ता. चंदगड) तसेच मसाई पठार येथे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देताहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांनी स्वतःची व कुटुंबीयांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कोल्हापूर वन विभागाचे उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.