Heavy Rain Kolhapur : 24 तासांत घाटमाथ्यावर धुवांधार पाऊस; राधानगरीसह कोल्हापुरातील धरणांमध्ये किती पाणीसाठा? पंचगंगेची पातळी साडेतेरा फुटांवर...

कोल्हापूर : जिल्ह्यात पश्चिमेकडील घाटमाथ्यावर गेल्या २४ तासांत मुसळधार पाऊस झाला. पाटगाव धरणक्षेत्रात ८८, तर घटप्रभा पाणलोट क्षेत्रात ८५, कासारी धरण क्षेत्रातही ७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. यामुळे धरणांसह नद्यांच्या पाणीपातळीतही वाढ (Panchganga River water level today) होत आहे. पंचगंगेची पाणीपातळी राजाराम बंधाऱ्यावर साडेतेरा फूट होती..गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्याच्या सर्व भागांत पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. शहर आणि परिसरातही पाऊस आहे. मध्यरात्रीपर्यंत सरी पडत होत्या. पावसामुळे पेरणीची कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील कृषी मालाची आवक घटली आहे. कोकणातील कृषी मालाची वाहतूकही थांबली आहे..इचलकरंजी बंधारा पाण्याखालीइचलकरंजी येथील इचलकरंजी बंधारा आज पाण्याखाली गेला, तर घाट परिसरही हळूहळू पाण्याखाली जात आहे. गेल्या २४ तासांत चार फुटांनी पाणीपातळी वाढली. दोन दिवसांपासून शहरात तुरळक पाऊस आहे..Sindhudurg Rain Alert : सिंधुदुर्गात वरुणराजाचा हाहाकार! 'ऑरेंज अलर्ट'मुळे पूरस्थिती निर्माण होणार? NDRF चं पथक दाखल, समुद्रही खवळला, किनाऱ्याला धडकताहेत अजस्र लाटा.धरणातील पाणीसाठा (टी. एम. सी.मध्ये)धरण पाणीसाठा टक्केराधानगरी २.३१ २८तुळशी १.३० ३७वारणा ११.७६ ३४दूधगंगा २.१९ ९कासारी ०.७२ २६कडवी ०.७३ २९कुंभी ०.८६ ३२पाटगाव १.११ ३०चिकोत्रा ०.४७ ३१चित्री ०.५० २६जंगमहट्टी ०.४१ ३३.Golf Course Project Cancelled : स्थानिकांच्या विरोधापुढं झुकलं सरकार! आडाळी एमआयडीसीमधील 'तो' वादग्रस्त प्रकल्प रद्द; उदय सामंतांचा मोठा निर्णय.भडगावजवळ नदीतील पर्यायी रस्ता बंदगडहिंग्लज : हिरण्यकेशी नदीवर भडगावजवळ नव्या पुलाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी नदीपात्रातूनच काढलेला पर्यायी रस्ता पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने धोकादायक बनला, खबरदारीचा उपाय म्हणून आज रात्री उशिरा तेथील वाहतूक बंद केली आहे. त्यामुळे, चंदगडकडे जाणारी वाहतूक गजरगाव बंधारामार्गे वळवली आहे. रात्री उशिरा नदीपात्रातील पर्यायी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला फलक लावून वाहतूक बंदची सूचना प्रसिद्ध केली. सर्व मुक्कामी बसेसना पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्यास सांगितले असून चंदगड आगाराच्या बसेसना गजरगाव किंवा आजरा मार्गे जाण्याची सूचना केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.