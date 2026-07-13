Kolhapur Monsoon Rainfall : धरण क्षेत्रांत 41 दिवसांत 36 वेळा अतिवृष्टी; सर्वाधिक पाटगाव क्षेत्रात, सर्फनालामध्ये 24 तासांत 347 मिमी.ची नोंद

कोल्हापूर : जिल्ह्यात माॅन्सूनचे आगमन जरी उशिरा झाले असले तरी कमी दिवसांत जास्त पाऊस हे पावसाचे बदललेले सूत्र या महिन्याभरातही असेल. १ जून ते ११ जुलै या ४१ दिवसांच्या काळात घाटमाथ्यावरील धरण क्षेत्रात ४१ वेळा अतिवृष्टी झाली (Kolhapur dam water level update today) आहे. पाटगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सर्वाधिक पाच वेळा अतिवृष्टी झाली, तर सर्फनाला पाणलोट क्षेत्रात ८ जुलैला ३४७ मिमी पावसाची नोंद झाली. आजपर्यंत धरण क्षेत्रात सरासरी ४०२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..धरण क्षेत्रातील सर्वाधिक पावसाची नोंद गगनबावडा तालुक्यातील कोदे लघुप्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात १८२१ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यानंतर आजरा तालुक्यातील सर्फनाला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात १ हजार ७५५ मिमी झाली आहे. जून महिन्यात धरण क्षेत्रात फारसा पाऊस झालेला नाही..८ जुलैला धरण क्षेत्रात सर्वाधिक पाऊस पडला असून, या दिवशी ९ धरण क्षेत्रात सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. गतवर्षी आजच्या तारखेपर्यंत धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात ४२७ मिमी पाऊस पडला होता. यावर्षी आतापर्यंत धरण क्षेत्रात ४०२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. राधानगरी धरणात ६३ टक्के पाणीसाठा आहे. वारणा धरण क्षेत्रात ६० टक्के पाणीसाठा आहे. लघुप्रकल्प १०० टक्के भरले आहेत..IMD Weather Forecast : 500 मिमीवरून पाऊस थेट शून्यावर! पुणे, कोकण आणि घाटमाथ्यावरील पावसाला अचानक का लागला ब्रेक? 'आयएमडी'ने दिले स्पष्टीकरण.पावसाचे सूत्र बदललेजिल्ह्यात सात जूनला माॅन्सून येतो. त्यानंतर चार महिने कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस असतो. जुलैच्या मध्यावर मुसळधार पाऊस होतो. असे पावसाचे वेळापत्रक होते. मात्र, दशकभरात कमी कालावधीत जास्त पाऊस असे पावसाचे सूत्र झाले आहे. याही वर्षी याची पुनरावृत्ती झाली. जुलैच्या पाच दिवसांत २५१ मिमी पावसाची नोंद झाली. धरण क्षेत्रातही याच कालावधीत अतिवृष्टी झाली..अतिवृष्टी म्हणजे काय?ज्यावेळी एका विशिष्ट भूभागावर २४ तासांमध्ये ६४.५ मिमीपेक्षा अधिक पाऊस पडतो, त्यावेळी अतिवृष्टी झाली असे निश्चित केले जाते. जिल्ह्यातील धरण क्षेत्रात अतिवृष्टीचे प्रमाण अधिक असते..धरणातील पाणीसाठा स्थिरधरण क्षेत्रातही तुरळक पाऊस आहे. सध्या धरणातील साठा स्थिर आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार २० जुलैनंतर पुन्हा पावसाला सुरुवात होईल, मात्र असे झाले नाही तर धरणे भरण्यासाठी अधिक कालावधी लागेल. राधानगरी ६३ टक्के भरले असून, दूधगंगा मात्र ३१ टक्केच भरले आहे..Sangli Weather Forecast Next 5 Days : कोयना, चांदोली धरण क्षेत्रात पावसाची विश्रांती! 24 ते 25 जुलैनंतर मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता, पाहा हवामान अंदाज.राजाराम बंधारा वाहतुकीसाठी खुलायंदा राजाराम बंधारा पहिल्यांदाच पाण्याखाली गेला. आठ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस येथील वाहतूक बंद होती. आज सकाळी हा बंधाऱ्यावरील पाणी पातळी कमी होऊन बंधारा वाहतुकीसाठी खुला झाला, मात्र बंधाऱ्यावर चिखल झाल्याने वाहने चालवणे धोकादायक आहे. पाण्यासोबत वाहून आलेल्या झाडांच्या फांद्यादेखील बंधाऱ्यावर अडकल्या आहेत. त्यामुळे सध्यातरी बंधाऱ्यावरून जाणे धोकादयक आहे..रोप लावणीला अडचणहवामान विभागाने २० जुलैपर्यंत पावसाची ओढ असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर माळरानावरील पिकांना धोका आहे. सध्या पश्चिमेकडील तालुक्यांत रोप भात लावणीची धांदल उडाली आहे. रोप लावणीसाठी चिखल अधिक लागतो. पावसाने ओढ घेतल्याने शेतात चिखल करण्यासाठी पाटाचे किंवा ओढ्याचे पाणी वळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे..Solapur B-2 Land Regularization : कोटींच्या जमिनी आता दोन ते पाच हजारांत नियमित; 80 एकरांवरील पुनर्विकासाला हिरवा कंदील, सोलापूरच्या रिअल इस्टेटला मिळणार बूस्टर.धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाऊसधरण आतापर्यंत पडलेला पाऊस (मिमी.)राधानगरी १,५११तुळशी १,२३४वारणा ९०३दूधगंगा १,२२७कासारी १,२५०कडवी १,०११कुंभी १,६९५पाटगाव १,७१०चिकोत्रा ९१३चित्री १,११५जंगमहट्टी ९८२घटप्रभा १,३०१जांबरे १,३२६आंबेओहळ ६२९सर्फनाला १,७५५धामणी ८८०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.