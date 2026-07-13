कोल्हापूर

Kolhapur Monsoon Rainfall : धरण क्षेत्रांत 41 दिवसांत 36 वेळा अतिवृष्टी; सर्वाधिक पाटगाव क्षेत्रात, सर्फनालामध्ये 24 तासांत 347 मिमी.ची नोंद

Kolhapur heavy rainfall July 2026 : कोल्हापूर जिल्ह्यात १ जून ते ११ जुलैदरम्यान धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात ४१ अतिवृष्टीच्या घटना घडल्या. राधानगरी, वारणा आणि पाटगावसह प्रमुख धरणांतील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
Radhanagari dam water storage latest

Radhanagari dam water storage latest

esakal

ओंकार धर्माधिकारी
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कोल्हापूर : जिल्ह्यात माॅन्सूनचे आगमन जरी उशिरा झाले असले तरी कमी दिवसांत जास्त पाऊस हे पावसाचे बदललेले सूत्र या महिन्याभरातही असेल. १ जून ते ११ जुलै या ४१ दिवसांच्या काळात घाटमाथ्यावरील धरण क्षेत्रात ४१ वेळा अतिवृष्टी झाली (Kolhapur dam water level update today) आहे. पाटगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सर्वाधिक पाच वेळा अतिवृष्टी झाली, तर सर्फनाला पाणलोट क्षेत्रात ८ जुलैला ३४७ मिमी पावसाची नोंद झाली. आजपर्यंत धरण क्षेत्रात सरासरी ४०२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

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