Rajesh Kshirsagar Kolhapur Development : कोल्हापूर आता 'उदयपूर-जोधपूर'सारखे साकारणार! शहरातील 64 हेरिटेज वास्तू अन् तलावांचा होणार कायापालट

कोल्हापूर : पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी उदयपूर, जोधपूरच्या धर्तीवर शहरातील ६४ हेरिटेज वास्तू, तसेच तलाव विकसित करण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळवण्याचा प्रयत्न (64 heritage buildings in Kolhapur) आहे. रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी काँक्रिटचे रस्त्यांचे नियोजन केले जाणार आहे. त्यासाठी निधी मागणी करणार आहे, असे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..महायुती सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांत राबवलेल्या विविध विकासकामांचे रविवारी (ता. ९) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते लोकार्पण होत आहे. विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ आदी उपस्थित राहणार आहेत..या पार्श्वभूमीवर संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पाहणीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. महापौर रूपाराणी निकम, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, उपमहापौर अक्षय जरग, अन्य पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते..Kolhapur Teacher Recruitment : शिक्षक भरतीत मोठा गोंधळ! 606 पदे इंग्रजी माध्यमाला दाखवल्याने 200 शिक्षकांचा संताप; पवित्र पोर्टलवरील 'त्या' जाहिरातीने खळबळ.आमदार क्षीरसागर म्हणाले, ‘महायुती सरकार कोल्हापूरचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी कटिबद्ध आहे. नाट्यगृहासाठी २५ कोटी १० लाखांचा निधी मंजूर केला. शाहू समाधिस्थळाच्या कामासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी नियम बदलून निधी दिला. इतर कामांसाठीही उपमुख्यमंत्री शिंदे व अजित पवार यांची साथ मिळाली. गाजावाजा न करता काम करणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कळस चढविला. हद्दवाढ केली जाणार असून रस्त्यांची दुरवस्था थांबवण्यासाठी विकास आराखडा, रिंगरोड, महत्त्वाचे रस्ते कॉंक्रिटचे करण्याचे नियोजन आहे..वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल साकारले जाणार आहेत. रंकाळा तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी निधी दिला. त्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सेंद्रिय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. शाम सोसायटी नाल्यावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. टोलचे भूत गाडण्यासाठी आयआरबीला ८१३ कोटी दिले. कोणाचे पाप, धुतले कुणी असा हा प्रकार आहे. पण महायुतीने शहरवासीयांना संकटातून बाहेर काढले. महापालिकेची सेवा नियमावली मंजूर झाल्याने नवीन भरती करून शहराच्या विकासाचा मार्ग खुला झाला आहे.’.Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.महापौर निकम म्हणाल्या, ‘नऊ तारखेला नऊ विकासकामांची उद्घाटने होणार आहेत. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून भरीव कामांसाठी आणखी निधी मागणी केली जाणार आहे.’ आयुक्त डॉ. भारूड म्हणाले, ‘नाट्यगृहाची सर्व कामे पूर्ण केली असून उद्घाटनानंतर दराबाबत लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. ऑनलाईन बुकिंग तिथून घेतले जाईल.’.पूर्वीपेक्षा दिमाखदार : मंत्री मुश्रीफवैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नाट्यगृहाची पाहणी केली. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मिरजकर, आदिल फरास उपस्थित होते. मंत्री मुश्रीफ यांनी नाट्यगृह पूर्वीपेक्षा अधिक दिमाखदार झाले आहे. रंगकर्मींच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रविवारी नाट्यगृहाचा पडदा उघडल्यानंतर ते पूर्वीप्रमाणेच रंगकर्मींच्या सेवेत दाखल होईल, असे सांगितले. प्रायव्हेट हायस्कूल मैदानावर दुपारी दीड वाजता महानगरपालिकेच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण, जाहीर सभा होणार आहे..आवाज, लाईट चाचणी अन् नांदीची रंगीत तालीमआमदार क्षीरसागर यांनी लोकार्पण होणाऱ्या कामांची पाहणी केली. संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांनी भूमिका केलेल्या नांदीने नाट्यगृहाचा पडदा उघडला जाणार आहे. त्याची तयारीही कलाकारांनी आज केली. नाट्यगृहातील आवाज, लाईटची चाचणी घेण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.