Kolhapur heritage sites : कोल्हापूरचा हजारो वर्षांचा वारसा अतिक्रमणात हरवतोय; प्राचीन मंदिरांना फलकांच्या विळख्यातून मुक्ती कधी?

कोल्हापूर : महाद्वार रोडचे बिनखांबी गणेश मंदिर डिजिटल फलकांनी झाकले गेले. कपिलतीर्थ मंडईतील कपिलेश्वराचे मंदिर अतिक्रमणांनी वेढले आहे. मिरजकर तिकटीचे ११ व्या शतकातील विठ्ठल मंदिर शोधले तरच दिसेल, असे झाले आहे. .या शिवाय साठमारी, भवानी मंडप यांची माहिती पर्यटकांना माहिती होईल, याची व्यवस्थाच नाही. आपला वैभवशाली वारसा अडगळीत गेला तर अतिक्रमणे, जागोजागी लावलेले डिजिटल फलक यामुळे शहर विद्रुप झाले आहे..Kolhapur Sugarcane Bill : १६३ साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामात दोन हजार कोटींची ऊस बिले थकली; राजू शेट्टींची तातडीने देयकांसाठी साखर आयुक्तांकडे धडक.शहरात ११ व्या शतकातील स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना असणारी मंदिरे आहेत. युरोपीय स्थापत्य दर्शवणाऱ्या काही इमारती ब्रिटिशांनी उभारल्या आहेत, तर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी उभारलेल्या वास्तू देखण्या आणि कलात्मक दृष्टिकोन दर्शवणाऱ्या आहेत. .कपिलेश्वर हे आपले ग्रामदैवत असून, ते ११ व्या किंवा १२ व्या शतकात बांधले गेले आहे. मिरजकर तिकटी येथील विठ्ठल मंदिराभोवती ओंकारेश्वर, विष्णू, नृसिंह यांची मंदिरे आहेत. म्हणून या परिसराला मंदिर संकुल म्हणतात..Kolhapur Citywide Clearance : कोल्हापूरात महापालिकेची धडाकेबाज कारवाई; जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील ११ अनधिकृत शेड हटवून १३ हातगाड्या जप्त.ही मंदिरेही ११ ते १२ व्या शतकात बांधली गेली आहेत. याच परिसरात विष्णूचे मंदिर असून, तेथे विष्णूची शेषशाही (आडवी) पाच फुटांची मूर्ती आहे. खासबाग मैदान, साठमारी मैदान याची माहितीच पर्यटकांना होत नाही. या परिसरातून ते गेले तरी येथे या वास्तू आहेत, याची माहिती त्यांना होईल, अशी व्यवस्थाही नाही. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात पर्यटक येतात. देवीचे दर्शन घेतात आणि निघून जातात..ऐतिहासिक बिंदू चौकबिंदू चौकाच्या तटबंदीला मोठा इतिहास आहे. मात्र, याची माहिती देणारा फलक सहज दिसेल अशा ठिकाणी नाही. अतिक्रमणे, फेरीवाले आणि भटकी कुत्री यामुळे हा परिसर विद्रुप झालेला आहे..भवानी मंडपाचे महत्त्व कळणार कधी?जुना राजवाडा हा केवळ प्रेक्षणीय नाही, तर हा परिसर १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धाशी जोडलेला आहे. येथील नगारखाना, आरसेमहाल या पासून पर्यटक अनभिज्ञ आहेत..टाऊन हॉल संग्रहालयटाऊन हॉल येथील वस्तूसंग्रहालयात करवीर संस्थानचा १६ व्या शतकापासूनचा इतिहास पाहायला मिळतो. युरोपबरोबर असणारे व्यापारी मार्ग इथे नकाशात दाखवण्यात आले आहेत. मात्र या संग्रहालयात कमी पर्यटक येतात. याची माहितीच पर्यटकांना होत नाही..शहरात प्राचीन मंदिरे आहेत. ऐतिहासिक वारसा असणारी ठिकाणी आहेत. मात्र, याची माहिती पर्यटकांना मिळत नाही. ही मंदिरे, वास्तू आपल्या रोजच्या बघण्यात असल्याने त्याचे नवल आपल्याला वाटत नाही. मात्र, हे परिसर सुशोभीत केल्यास पर्यटकांना याचे आकर्षण वाटेल.- ॲड. प्रसन्न मालेकर, मंदिर, मूर्ती अभ्यासक.