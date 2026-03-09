कोल्हापूर

Kolhapur Police : सर्किट बेंच; सद्य स्थितीत सव्वाशे कर्मचाऱ्यांचा राबता; हवे ‘अतिरिक्त’ पोलिस बळ

Future High Court Bench : कोल्हापूरमधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचकडे खटल्यांची संख्या वाढत असून, न्यायालय परिसरात दररोज मोठी गर्दी होत आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्ताची गरज निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवागौरव डोंगरे
कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचसाठी अतिरिक्त बंदोबस्ताची आवश्यकता भासणार आहे. सध्या दोन अधिकारी, २४ पोलिस अंमलदारांसह ५० होमगार्ड असा बंदोबस्त दररोज तैनात केला जातो.

