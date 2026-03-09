Kolhapur Police : सर्किट बेंच; सद्य स्थितीत सव्वाशे कर्मचाऱ्यांचा राबता; हवे ‘अतिरिक्त’ पोलिस बळ

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचसाठी अतिरिक्त बंदोबस्ताची आवश्यकता भासणार आहे. सध्या दोन अधिकारी, २४ पोलिस अंमलदारांसह ५० होमगार्ड असा बंदोबस्त दररोज तैनात केला जातो..सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून यामध्ये आणखीन मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. तसेच सर्किट बेंचचे रूपांतर खंडपीठामध्ये होताच अतिरिक्त पोलिस बळ पुरवावे लागले. या अनुषंगाने गृह विभागाकडून पोलिसबळाची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे..Sangli Police : केवळ १२६ पोलिसांच्या खांद्यावर ‘सांगली शहर’ची धुरा; अतिरिक्त कामाचा ताण; कायदा-सुव्यवस्था टिकणार कशी?, अंमलदारांना लागतेय डबल ड्यूटी.सर्किट बेंचकडे वर्ग खटल्यांची कामे पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली असून, पक्षकारांची गर्दी वाढत आहे. पार्किंग व्यवस्थेसोबत परिसरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी बंदोबस्त तैनात आहे. सुरक्षा पुरविण्यासाठी सध्या सर्वच पोलिस ठाण्यांकडील पोलिस अंमलदारांना ड्युटी देण्यात येते. शहर वाहतूक शाखा, होमगार्डची मदत मिळत असल्याने तगडा बंदोबस्त नेमला जात आहे..भविष्यात सर्किट बेंच शेंडा पार्क परिसरात जाणार आहे. तसेच खंडपीठामध्ये रूपांतरित झाल्यानंतर अतिरिक्त बंदोबस्ताची गरज भासणार आहे. सध्या १२५ हून अधिक कर्मचाऱ्यांची मदत बंदोबस्तासाठी होत आहे. .Kolhapur Rangpanchami : रंगपंचमीसाठी २२ ठिकाणी बंदोबस्त तैनात; महिला सुरक्षेला प्राधान्य; हुल्लडबाजांवर कारवाईचे आदेश.सर्किट बेंचसोबतच न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानांजवळही बंदोबस्त तैनात करावा लागतो आहे. सर्किट बेंचसोबत नजीकच्या काळात ‘पोलिस आयुक्तालय’, ‘हरित लवाद’ अशांसह वेगवेगळी कार्यालये कोल्हापुरात स्थापन होण्याची शक्यता आहे. या सर्वांसाठी अतिरिक्त बंदोबस्ताची गरज भासणार आहे..रिक्त पदांची होणार भरतीजिल्हा पोलिस दलातील सध्याची संख्या, रिक्तपदे, जिल्ह्यातील पोलिस स्टेशन आणि त्यांच्याकडील सध्याचे मनुष्यबळ, सायबर सुरक्षा प्रकल्प, आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आवश्यक मनुष्यबळ अशा सर्व बाबींचा विचार केला जात आहे. या सर्व विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीचाही प्रश्न यानिमित्ताने मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत..दोन डिव्हिजनल बेंचचे कामसर्किट बेंचकडे आणखीन एक डिव्हिजन बेंच वाढले आहे. सध्या दोन डिव्हिजनल बेंच व चार सिंगल बेंचकडून कामे मार्गी लावली जात आहेत. न्यायमूर्तींची संख्या आठवर पोहोचल्याने त्याचा बंदोबस्तावरही ताण वाढला आहे. निवासस्थानाची सुरक्षा वाढविण्याचाही विचार असल्याने यामध्ये भर पडणार आहे..सध्याचा तैनात बंदोबस्त असाउपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी..................................... ०२पोलिस अंमलदार................................................ २२होमगार्ड........................................................ ५०निवासस्थान बंदोबस्त....................................२४. सर्किट बेंचकडे आणखीन एक डिव्हिजन बेंच वाढले आहे. सध्या दोन डिव्हिजनल बेंच व चार सिंगल बेंचकडून कामे मार्गी लावली जात आहेत. न्यायमूर्तींची संख्या आठवर पोहोचल्याने त्याचा बंदोबस्तावरही ताण वाढला आहे. निवासस्थानाची सुरक्षा वाढविण्याचाही विचार असल्याने यामध्ये भर पडणार आहे.सध्याचा तैनात बंदोबस्त असाउपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी..................................... ०२पोलिस अंमलदार................................................ २२होमगार्ड........................................................ ५०निवासस्थान बंदोबस्त २४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.