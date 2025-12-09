कोल्हापूर

Kolhapur Circuit Bench : खड्डेमुक्त कोल्हापूरसाठी हायकोर्टाचा कडक आदेश; प्रत्येक रस्ते दुरुस्ती कामाचा टप्प्यानुसार अहवाल देण्याचे निर्देश

Kolhapur Pothole-Free Road PIL : रस्ता दुरुस्तीच्या प्रत्येक टप्प्याचा अहवाल न्यायालयाला देणे महापालिकेला बंधनकारक; गुणवत्ता चाचणी व तक्रारींचा समावेश अनिवार्य
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका आणि जिल्हा परिषदेने रस्ते दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करताना त्याचा अहवाल सर्किट बेंचमध्ये सादर करावा, तो कसा करावा याचेही मुद्दे न्यायमूर्तींनी आदेशात दिले आहेत. तसेच त्याची माहिती याचिकाकर्ते यांना पुढील तारखेपूर्वी द्यावी. पुढील तारीख अकरा डिसेंबर आहे.

