Kolhapur Circuit Bench : खड्डेमुक्त कोल्हापूरसाठी हायकोर्टाचा कडक आदेश; प्रत्येक रस्ते दुरुस्ती कामाचा टप्प्यानुसार अहवाल देण्याचे निर्देश

कोल्हापूर : महापालिका आणि जिल्हा परिषदेने रस्ते दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करताना त्याचा अहवाल सर्किट बेंचमध्ये सादर करावा, तो कसा करावा याचेही मुद्दे न्यायमूर्तींनी आदेशात दिले आहेत. तसेच त्याची माहिती याचिकाकर्ते यांना पुढील तारखेपूर्वी द्यावी. पुढील तारीख अकरा डिसेंबर आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये कॉ. उदय नारकर यांच्यासह इतरांनी कोल्हापुरातील खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत चार डिसेंबरला डिव्हिजन बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. .Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूरचे तत्कालीन एसपी महेंद्र पंडित यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश, २८० कोटींचा घोटाळा अन् चार्जशिट १२ कोटींची; कोर्टाने धरलं धारेवर.तेथे दिलेल्या आदेशात शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडून प्रत्यक्षात काम सुरू असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी सर्किट बेंचमध्ये दिली आहे. जनहित याचिकेचा मुद्दा पाहता महापालिका आणि जिल्हा परिषदेने प्रत्येक टप्प्याचा अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत..आदेशानुसार सुरू असलेले काम, सुरू असलेल्या कामाचा कालावधी, कामाचे स्वरूप म्हणजे देखभालीचे किंवा नूतनीकरण केलेले काम, काम पूर्ण करण्यासाठी अंदाजित कालावधी, गुणवत्ता आणि तक्रारी संबंधित गुणवत्ता चाचणी यंत्रणा, तक्रारीचा अहवाल देणे, प्रत्येक अनुपालन अहवाल अनुक्रमणिकेसह सादर करावा, त्याचा संदर्भ कसा असावा, याचीही माहिती आदेशात दिली आहे..Kolhapur Road Work : कोल्हापुरातील रस्त्यांची कामे खराब केल्याने चार अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखली, आयुक्तांच धाडसी पाऊल.तसेच रस्त्यावर किंवा रस्त्याकडेला पडलेल्या बांधकामाचे साहित्य त्यामध्ये मिक्सर असे साहित्य खासगी व सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा ठरणारे काढून घेणे, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने रस्ते आणि बांधकाम करताना सर्वसामान्य जनतेला कमीत कमी त्रास होईल, याची खबरदारी घ्यावी, असे स्पष्ट केले आहे. काम सुरू झाले असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील असिम सरोदे यांनी मान्य आहे. मात्र, त्याचा दर्जा तपासण्याबाबत महापालिका आणि जिल्हा परिषद योग्य ती खबरदारी घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.