Kolhapur Election : कोल्हापूर–इचलकरंजी महापालिकेत महायुतीवर शिक्कामोर्तब; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र, निवडणूकची रणधुमाळी सुरू

कोल्हापूर/ इचलकरंजी : आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी कोल्हापूर व इचलकरंजीत महायुती म्हणून मैदानात उतरण्यावर आज शिक्कामोर्तब झाले. याबाबत कोल्हापुरात भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक झाली. .यावेळी उमेदवार निवडीसाठी उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. दुसरीकडे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी इचलकरंजीत स्थानिक भाजप नेत्यांची बैठक घेतली. महायुती निश्चित झाली असून, दुसऱ्या टप्प्यात जागा वाटपावर निर्णय होईल, असे आबिटकर यांनी सांगितले..Kolhapur Muncipal : महायुतीची निर्णायक बैठक उद्या; कोल्हापूर महापालिकेच्या जागा वाटपावर आज राजकीय धडधड!.कोल्हापुरात उमेदवारांच्याचाचपणीसाठी उपसमितीकोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती एकत्र लढणार आहे. विजयी होणारे उमेदवार कोण, हे ठरविण्यासाठी उपसमितीची स्थापना आज महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठकीत करण्यात आली..महायुतीचा भगवा महापालिकेवर फडकवण्यासाठी सर्वांचे एकमत झाल्याची माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली. या बैठकीला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक, प्रा. जयंत पाटील उपस्थित होते. सायंकाळी सिंचन भवन येथे ही बैठक झाली..Kolhapur Election : 'विजयी होणाऱ्यालाच तिकीट!' शिवसेना शिंदे गटाचा ठाम निर्णय; महापालिका निवडणुकीसाठी रणनिती ठरली.बैठकीबाबत क्षीरसागर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, 'भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या तिन्ही पक्षांची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. .शिवसेनेच्यावतीने युवासेना पश्चिम महाराष्ट्रप्रमुख ऋतुराज क्षीरसागर, जिल्हा समन्वयक सत्यजित कदम, दक्षिण विधानसभाप्रमुख शारंगधर देशमुख, भाजपच्यावतीने आमदार अमल महाडिक, प्रा. जयंत पाटील व प्रमुख पदाधिकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिल्हाध्यक्ष आदील फरास, महेश सांवत, संदीप कवाळे यांचा समितीत समावेश आहे. .या उपसमितीची बैठक उद्या (ता. २०) होणार आहे.' ही उपसमिती प्रत्येक प्रभागातील महायुतीच्या 'इलेक्टीव्ह मेरिट' असणाऱ्या उमेदवारांची चाचपणी करणार आहे. त्यानुसार किती जागांवर कोण लढणार, याची प्राथमिक चर्चा केली जाणार आहे. .त्यानुसार उपसमिती पालकमंत्री आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री मुश्रीफ, आमदार क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक या वरिष्ठ नेत्यांच्या समितीकडे अहवाल सादर करणार आहे. .त्यानंतर वरिष्ठ नेत्यांकडून अंतिम जागा वाटपावर निर्णय होणार आहे. एकूणच महायुतीच्या जागा वाटपाबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असून, या बैठकीत महायुतीचा भगवा फडकविण्यासाठी एकसंध राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला आल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.