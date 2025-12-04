Ichalkaranji Muncipal Corporation : इचलकरंजीत मतदार यादीवर हरकतींचा पाऊस; अखेरच्या दिवशी तब्बल १७८ नागरिकांची धावपळ!

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार याद्यावर अखेरच्या दिवशी तब्बल १७८ वैयक्तिक हरकती दाखल झाल्या, तर आतापर्यंत एकूण ५०४ हरकतींची नोंद प्रशासनाकडे झाली आहे. .यातील हरकतीमध्ये घेतलेल्या बहुतांशी तक्रारींची पडताळणी केली आहे. त्यानुसार स्थळ पाहणी करत दुरुस्तीची प्रक्रिया राबवली आहे. आता १० डिसेंबरला मतदार यादी अंतिम करण्यात येणार आहे, तर २२ डिसेंबररोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत मतदार यादीचा गोंधळ शिगेला एका गल्लीतील सर्वच मतदार दुसऱ्या प्रभागात, नागरिक आणि इच्छुकांचा संताप!.२० नोव्हेंबरला प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये अनेक मतदारांच्या प्रभागांची आदलाबदल झाली होती. याबाबत एकत्रित हरकती दाखल केल्या होत्या, तर दररोज वैयक्तिक हरकती दाखल करण्यात येत होत्या. .महापालिका सभागृहात प्रभागनिहाय हरकती दाखल करून घेतल्या जात होत्या. हरकतींमध्ये घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची पथकांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी केली. त्यानुसार आवश्यकतेनुसार दुरुस्तीची प्रक्रिया राबवली. .Ichalkranji Election : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मतदार याद्यांचा गोंधळ! एका दिवसात ४६ हरकती दाखल.आज हरकती दाखल करण्याचा अखेरच्या दिवस होता. त्यामुळे महापालिकेत वर्दळ वाढली होती. हरकतींवर पुढील दोन-तीन दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली..सर्वाधिक तक्रारी प्रभाग १५ मधूनप्रभाग १५ मध्ये तांबे माळ, कुडचे मळा, हेरलगे मळा, नाईक मळा, संत मळा, चंदूर रोड, दातार मळा आदी विस्तृत परिसर येतो. या प्रभागातून सर्वाधिक ६७ हरकती दाखल करण्यात आल्या. यातील अखेरच्या दिवशी या प्रभागातून सर्वाधिक ३४ हरकतींची नोंद प्रशासनाकडे झाली, .तर प्रभाग ६ मधून एकूण ६१ तर प्रभाग १३ मधून एकूण ५२ हरकती दाखल झाल्या आहेत. काही प्रभागात एक गठ्ठा हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्याची निर्गत मात्र तातडीने करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.