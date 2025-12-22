कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : नगरपालिकांनंतर आता महापालिकेचा रणसंग्राम; कोल्हापूर–इचलकरंजीत राजकीय हालचालींना वेग

Kolhapur - ichalkaranji Election Process Begins : नगरपालिकांच्या निवडणुकांनंतर आता महापालिकांवर लक्ष केंद्रित; कोल्हापूर व इचलकरंजीत राजकीय वातावरण तापले, सुट्यांमुळे अर्ज भरण्यास केवळ सहाच दिवस; इच्छुक उमेदवार आणि पक्षांची धावपळ सुरू
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : नगरपालिकांची निवडणूक संपल्यानंतर आता कोल्हापूर व इचलकरंजी या दोन महापालिकांच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम मंगळवारपासून (ता. २३) सुरू होत आहे. कोल्हापूरसाठी २०, तर इचलकरंजीसाठी १६ प्रभागांत निवडणूक होत आहे.

