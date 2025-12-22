Kolhapur Muncipal : नगरपालिकांनंतर आता महापालिकेचा रणसंग्राम; कोल्हापूर–इचलकरंजीत राजकीय हालचालींना वेग

कोल्हापूर : नगरपालिकांची निवडणूक संपल्यानंतर आता कोल्हापूर व इचलकरंजी या दोन महापालिकांच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम मंगळवारपासून (ता. २३) सुरू होत आहे. कोल्हापूरसाठी २०, तर इचलकरंजीसाठी १६ प्रभागांत निवडणूक होत आहे. .अर्ज दाखल करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिसत असली, तरी दोन सुट्या असल्याने सहाच दिवस मिळणार आहेत. महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम गेल्या आठवड्यात जाहीर झाला. .Ichalkaranji Muncipal Corporation : काही जागा घटक पक्षांना जाणार, उरलेल्या जागांसाठी भाजपमध्ये कट-थ्रोट स्पर्धा; अनेकांनी प्रचाराची धुरा हाती घेतली.दोन टप्प्यांत झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीतील मतमोजणी शिल्लक होती. रविवारी हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. मंगळवारपासून (ता. २३) ३० डिसेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे..या आठवड्यात ख्रिसमस तसेच रविवारची सुटी आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्यास सहाच दिवस मिळणार आहेत. कोल्हापूर महापालिकेत प्रत्येकी तीन प्रभागांसाठी एक निवडणूक कार्यालय स्थापन केले आहे. .चार सदस्यीय एक व पाच सदस्यीय एक प्रभागासाठी स्वतंत्र कार्यालय, असे मिळून सात निवडणूक कार्यालयात त्याचे कामकाज चालणार आहे. तिथे अर्ज विक्री व स्वीकारले जाणार आहेत. ३१ डिसेंबरला अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. .Ichalkaranji Election : महापालिका निवडणूक जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग; भाजप-मविआकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू.त्यानंतर माघारीसाठी दोन दिवस असून, २ जानेवारीपर्यंत मुदत आहे. तीन जानेवारीला चिन्ह वाटप, तसेच अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज, इतर अर्जांच्या छपाई प्रक्रियेला वेग आला आहे..महायुती व महाविकास आघाडीकडून जागा निश्चिती व उमेदवार ठरवण्यासाठी चर्चा सुरू आहेत. त्यासाठी उपसमितींकडून इच्छुकांची पडताळणी केली जात आहे. वाटप, उमेदवारीचा तिढा आठवड्यात सोडवावा लागणार आहे. २९ व ३० ला अर्ज भरण्यासाठी होणार गर्दी.२९ व ३० डिसेंबरला अर्ज भरण्यासाठी सर्वच ठिकाणी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात प्रशासनाने निवडणूक कार्यालये, त्यासाठी लागणारे अधिकारी, कर्मचारी, विविध पथके, त्यासाठीची यंत्रणा उभी केली आहे. .अजूनही काही कर्मचारी दाखल झालेले नाहीत, वाहने मिळालेली नाहीत. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना नोटीस देण्याबरोबरच वाहने घेण्यासाठी उद्यापासून आरटीओची मदत घेतली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.