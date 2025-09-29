India vs Pakistan Final : भारताच्या विजयाची छत्रपती शिवाजी चौकात 'दिवाळी'; कोल्हापुरात 'जय श्रीराम'च्या घोषणांनी आसमंत दणाणला

आशियाई कप अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर रोमांचक विजय मिळवला.रिंकू सिंगच्या चौकारामुळे भारताने सामना जिंकला.कोल्हापुरात छत्रपती शिवाजी चौकात तरुणाईने तिरंगा फडकवत जल्लोष केला..कोल्हापूर : आशियाई कप क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर रोमहर्षक विजय (India vs Pakistan Asia Cup Final) मिळविला. पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी चौक तरुणाईने (Kolhapur Youth) गजबजला. तिरंगा फडकवत तरुणाईने भारताच्या विजयाचा जल्लोष केला. ‘भारत माता की जय’, ‘जय श्रीराम’च्या घोषणांनी आसमंत दणाणून गेला. रात्री उशिरापर्यंत हा जल्लोष सुरू होता..अंतिम सामन्यातील शेवटच्या षटकात दोन धावांची आवश्यकता असताना रिंकू सिंग (Rinku Singh) याने चौकार मारला. त्या क्षणी छत्रपती शिवाजी चौकात तरुणाईची गर्दी जमू लागली. हातात तिरंगा आणि भगवा ध्वज घेऊन तरुण दुचाकीवरून येऊ लागले. वाहनांचे हॉर्न आणि घोषणा यामुळे जल्लोष वाढला..फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली. ढोल- ताशा यांनी तरुणांचा उत्साह आणखी वाढला. अखेर मध्यरात्री पोलिसांनी तरुणाईला पांगवले. या जल्लोषात काही जणांनी विराट कोहलीचे पोस्टर आणले. हे पोस्टर डोक्यावर घेऊन तरुणांनी नाच केला..Viral Video : इंडिया हमारा बाप था... बाप रहेगा! पाकिस्तानच्या क्रिकेटची यांनी #@#@#@# ठेवली; हताश चाहत्याची व्यथा.FAQsप्रश्न 1: आशियाई कप अंतिम सामना कोण जिंकला?उत्तर: भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवला.प्रश्न 2: भारताच्या विजयात कोणत्या खेळाडूने निर्णायक धाव केली?उत्तर: रिंकू सिंगने चौकार मारून सामना जिंकला.प्रश्न 3: कोल्हापुरात विजय कसा साजरा करण्यात आला?उत्तर: तरुणाईने तिरंगा फडकवत, घोषणांनी आणि दुचाकी रॅली काढून जल्लोष केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.