Kolhapur Industrial Gas Closed : हॉटेल, औद्योगिक गॅस बंद; घरगुती पुरवठा राहणार सुरळीत, कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला आदेश

हॉटेलचालकांना हे करावे लागणार- चायनीय पदार्थ बंद करावे लागलीत.- हॉटेलची वेळ कमी करावी लागेल.- मर्यादित ग्राहकांनाच सेवा द्यावी लागेल.- जास्त संख्येच्या ऑर्डर घेता येणार नाहीत..Kolhapur Collector : आखाती देशाच्या युद्धाची झळ आता स्थानिक पातळीवर सामान्य माणसाला बसणे सुरू झाले आहे. गॅसपुरवठा खंडित झाल्याने जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रासाठी लागणारा गॅसपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. घरगुती गॅसपुरवठा मात्र सुरळीत आहे. नागरिकांनी घरगुती गॅसची चिंता करू नये. मागणी इतका पुरवठा नियमितपणे केला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज येथे दिली..अमेरिका, इस्त्राईल आणि इराण युद्धाची झळ आता कोल्हापुरातील हॉटेल व्यावसायिक आणि औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांनाही बसली आहे. केंद्र सरकारने घरगुती गॅस कमी पडू नये, यासाठी देशभरात हॉटेल आणि औद्योगिक गॅस बंद केला. या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर आज सुरू झाली. दरम्यान, सकाळी घरगुती गॅस बंद झाल्याची अफवा पसरल्याने शहरातील वितरण केंद्रावर नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या; मात्र दुपारपर्यंत नागरिकांना गॅसपुरवठा करण्यात आला. घरगुती गॅसची कोणतीही चणचण नसून नियमित पुरवठा सुरू राहाणार आहे. विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे, रुग्णालये येथील गॅसपुरवठाही नियमितपणे सुरू ठेवण्यात आला आहे..तुम्हाला गॅस देता येणार नाहीगॅसपुरवठा बंद झाल्याने हॉटेलचालक-मालक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांनीची भेट घेतली. आम्हाला साठा करण्यासाठी नको; पण दैनंदिन गरजेपुरता गॅसपुरवठा करावा, अशी विनंती त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. यावर जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, ''केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार हॉटेल आणि औद्योगिक गॅसपुरवठा थांबवण्यात आला आहे. तो आताच सुरू करता येणार नाही. तुमच्याकडे जेवढा गॅस उपलब्ध आहे तो पुरवून वापरा. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. औद्योगिक आणि हॉटेलला लागणाऱ्या गॅसचे रेशनिंग करता येईल का, याचा केंद्रीय पातळीवर विचार सुरू आहे, मात्र याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.'' या शिष्टमंडळात सचिन शानबाग, अरुण भोसले-चोपदार, सिद्धार्थ लाटकर, दिनेश प्रभू, जयवंत पुरेकर यांचा समावेश होता..Israel Iran War : मोठा दिलासा ! जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती उतरल्या, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्ध संपविण्याचे संकेत.उद्योग क्षेत्राला मोठा फटकागॅसपुरवठ्यावरील निर्बंधामुळे फौंड्री उद्योगातील कोअर मेकिंग आणि स्टील उद्योगातील गॅस कटिंगवर मोठा परिणाम होणार आहे. फौंड्री उद्योगात कास्टिंगला विशिष्ट प्रकारचा आकार देण्यासाठी सिलिका सॅण्डपासून तयार केलेली कोअर वापरली जाते. या कोअर निर्मितीसाठी रासायनिक प्रक्रिया केलेल्या सिलिका सॅण्डला विशिष्ट तापमानावर एकत्रित बद्ध केले जाते. त्यामुळे तेथे गॅस भट्टीचा वापार अनिवार्य आहे. फौंड्री उद्योगात कोअरपासून निर्माण झालेल्या कास्टिंगला मोठी मागणी आहे; पण गॅसअभावी कोअर मेकिंग थांबल्यास अप्रत्यक्षपणे फौंड्री उत्पादन थांबणार आहे. याशिवाय अनेक उद्योग स्पेशल पर्पज मशीन निर्मितीशी संबंधित कामे करत आहेत. यामध्ये अवजड स्टील कटिंग करण्यासाठी गॅस कटरचा वापर केला जातो. औद्योगिक वापराच्या गॅसवर निर्बंध आल्याने हा उद्योगही संकटात आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील, विशेषतः ऑटो आणि स्टील कंपन्यांनाही या टंचाईचा फटका बसत आहे..ऐन लग्नसराईत गॅसची टंचाईमार्चमध्ये लग्नाचे मुहूर्त आहेत. मात्र, व्यावसायिक गॅसपुरवठा बंद झाल्याने केटरिंग व्यावसायिकांनाही गॅस सिलिंडरची चणचण जाणवणार आहे. अशा काळात शंभरपेक्षा जास्त लोकांचे जेवण बनवणे त्यांनाही कठीण होईल.नागरिकांनी घरगुती गॅसची चिंता करू नये. त्यांना घरपोच सिलिंडर दिला जाईल. नागरिकांनी गॅसपुरवठा याबाबतच्या कोणत्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नये.- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारीहॉटेल व्यवसायासाठी गॅसपुरवठाच बंद झाल्याने शिल्लक गॅस सिलिंडरवर काही दिवस काढता येतील. मात्र, पुढील चार दिवसांत शहरातील बहुतांश हॉटेलमधील शिल्लक साठा संपेल. त्यानंतर मात्र ग्राहकांना सेवा देणे शक्य होणार नाही.- सिद्धार्थ लाटकर (सचिव, हॉटेलचालक-मालक संघ).