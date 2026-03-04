Kolhapur Well Accident : काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती! 70 फूट खोल विहिरीत 25 टन वजनाचे पोकलँड कोसळले; विहिरीत बुडणाऱ्या मित्रासाठी ऑपरेटरने..., VIDEO पाहा

पट्टणकोडोली (कोल्हापूर) : इंगळी (ता. हातकणंगले) येथे भूस्खलन झालेल्या सहा मोट विहिरीचे काम सुरू असताना पुन्हा अचानक मुरूम घसरल्याने पोकलँड मशीन थेट विहिरीत कोसळून (Kolhapur Well Accident) मोठी दुर्घटना घडली. या घटनेत विहिरीत पडून दोघेजण बुडाले. मात्र, नागरिकांच्या तत्परतेमुळे दोघांनाही सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले. सिंता भारती (वय ३०) व आशिष शरमण (वय ३१) अशी जखमींची नावे असून त्यांच्यावर हुपरी येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, इंगळी गावातील उर्दू शाळा ते जिल्हा परिषद शाळा दरम्यान असलेली सहा मोट विहीर मागील वर्षी २७ मे रोजी भूस्खलनामुळे कोसळली होती. या विहिरीच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्गत ३ कोटी ४२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून सध्या काम सुरू आहे..Kolhapur Panhala Car Accident : पन्हाळ्याकडे निघालेल्या मित्रांचा भीषण अपघात; कारच्या जोरदार धडकेने 30 फूट लांब उडाला BSNL चा खांब, गाडीचा चक्काचूर.डंपरद्वारे मुरूम टाकून पोकलँडच्या सहाय्याने विहीर भरण्याचे काम सुरू असताना दक्षिणेकडील मुरूम उत्तर बाजूस घेताना मशीनचा तोल गेला. विहिरीची एक बाजू रिकामी असल्याने सुमारे ७० फूट खोल विहिरीत २५ टन वजनाचे पोकलँड मशीन कोसळले..या वेळी ऑपरेटरसह दोन जण पाण्यात बुडाले. प्रसंगावधान राखत चालकाने स्वतःला सावरत पाण्याबाहेर येण्यात यश मिळवले. मात्र, सोबती बुडत असल्याचे लक्षात येताच त्याने पुन्हा दुर्गंधीयुक्त पाण्यात उडी घेत त्याचा जीव वाचवला. घटनास्थळी उपस्थित ग्रामस्थांनी तत्काळ दोघांना बाहेर काढून प्राथमिक मदत केली व उपचारासाठी हुपरी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी दोघांच्या पोटातील सुमारे अर्धा लिटर दूषित पाणी बाहेर काढून संसर्ग टाळण्यासाठी निरीक्षणाखाली ठेवले आहे..Maharashtra Board Exam Fraud : अंजनगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याला अटक; परीक्षा कस्टडी रूमवर आढळला गैरप्रकार, शिक्षण विस्तार अधिकारी फरार.घटना अत्यंत भीषण स्वरूपाची होती. क्षणात पोकलँड विहिरीत कोसळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. दुर्घटनेनंतर एकजण भयभीत झाला होता, तर चालकाने भावनिक होऊन मशीन बाहेर काढण्याची आर्त विनंती केली. ग्रामस्थांनी धीर दिल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. यावेळी घटनास्थळी जिल्हा परिषद सदस्य महेश पाटील, सरपंच दादासो मोरे, सुनील भातमारे, रावसाहेब पाटील, केशव पाटील यांच्यासह ग्रामस्थांनी धाव घेत मदतकार्य केले..मस्जिद धोकादायक स्थितीतसहा मोट विहिरीचे भूस्खलन झाल्यानंतर लागून असणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला मस्जिद आहे. दरम्यान, काम सुरू झाल्यानंतर या मस्जिदीला लागून असणाऱ्या रस्त्याचेही भूस्खलन मागच्या दोन दिवसांपूर्वी झाले. यामुळे मस्जिदीकडील भाग लवकर न भरल्यास तोही कोसळू शकतो. यामुळे पुन्हा मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली..Sangli Crypto Fraud : 'बंटी-बबली' अखेर जेरबंद! 4 वर्षे पोलिसांना हुलकावणी देणारं जोडपं गोव्यातून कसं पकडलं? सांगलीतील प्रसिद्ध डॉक्टर पती-पत्नीचा काळा कारनामा उघड!.इंगळी गावामध्ये गाव विहीर उपाययोजनेसाठी ३ कोटी ४२ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. मागच्या काही दिवसांपासून काम सुरू असून आम्ही प्रत्यक्ष घटनास्थळी राहून काम करून घेत आहोत. परंतु, अंदाज न आल्याने पोकलँड घसरले आहे. चालक आणि सोबती दोघेही सुरक्षित असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. विहीर मुजवण्याचे काम पुढे चालू आहे. पोकलँड बाहेर काढण्यासाठी तातडीने क्रेन बोलवून बाहेर काढण्यात येणार आहे.-शुभम गुरव, शाखा अभियंता, हातकणंगले.मागच्या वर्षभरापासून इंगळी येथील विहिरीचे भूस्खलन झाले. ग्रामस्थांच्या पाठपुराव्यामुळे विहीरीचे काम सुरू झाले आहे. परंतु, सुरू असलेले काम शासकीय नियमानुसार व्हावे आमची इच्छा आहे. वर्कऑर्डरनुसार काम झाल्यास पुन्हा भूस्खलानाचा धोका निर्माण होणार नाही. मागील काही दिवसांपूर्वी तिघेजण यात अडकले होते. परंतु, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.-बाळासाहेब नायकवडी, माजी सरपंच, इंगळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.