Kolhapur Well Accident : काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती! 70 फूट खोल विहिरीत 25 टन वजनाचे पोकलँड कोसळले; विहिरीत बुडणाऱ्या मित्रासाठी ऑपरेटरने..., VIDEO पाहा

What Happened at Ingle Village in Kolhapur? इंगळी (ता. हातकणंगले) येथे विहीर दुरुस्तीच्या कामादरम्यान पोकलँड मशीन ७० फूट खोल विहिरीत कोसळले. दोन कामगार विहिरीत पडले; मात्र नागरिकांच्या मदतीने त्यांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली.
Sandeep Shirguppe
पट्टणकोडोली (कोल्हापूर) : इंगळी (ता. हातकणंगले) येथे भूस्खलन झालेल्या सहा मोट विहिरीचे काम सुरू असताना पुन्हा अचानक मुरूम घसरल्याने पोकलँड मशीन थेट विहिरीत कोसळून (Kolhapur Well Accident) मोठी दुर्घटना घडली. या घटनेत विहिरीत पडून दोघेजण बुडाले. मात्र, नागरिकांच्या तत्परतेमुळे दोघांनाही सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले. सिंता भारती (वय ३०) व आशिष शरमण (वय ३१) अशी जखमींची नावे असून त्यांच्यावर हुपरी येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

