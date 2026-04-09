Kolhapur Cricket Stadium : अखेर आदेश आला! कोल्हापुरातील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानासाठीची जागा क्रिडा विभागाकडे 33 एकर जमीन हस्तांतरित

Kolhapur New Cricket Stadium : कोल्हापूर विकासवाडी येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानासाठी निश्चित केलेली ३३ एकर जागा जिल्हा प्रशासनाने क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. आज ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता येथे क्रिडांगण बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून क्रिकेटप्रेमींमधून होत होती. कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशनने याची मागणी केली होती. शहरालगत असलेल्या विकासवाडी येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ४२१ हेक्टर जागेपैकी १२ हेक्टर जमिनीची मागणी क्रिकेट स्टेडियमसाठी केली होती..दोन महिन्यांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही जमीन विनामोबदला क्रीडा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार आज औद्योगिक विकास महामंडळाची ही ३३ एकर जागा क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. आता जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन निधी संकलित करून या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाची उभारणी करणार आहे.