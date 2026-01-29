कोल्हापूर

Kolhapur Cyber Scam : दिवसाला ३०% परताव्याचे आमिष; शेअर मार्केट नावाखाली कोट्यवधींचा खेळ उघड

Fake High-Return Trading : व्हॉट्सॲप ग्रुप, फेक ट्रेडिंग आणि बनावट IPO यांचा वापर करून भामट्यांनी हा डिजिटल सापळा रचल्याचे तपासात समोर येत आहे.आजकाल अशा प्रकारच्या गुंतवणूक सायबर फसवणुकीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहेत.
Cyber police investigate ₹44 lakh online investment fraud case involving WhatsApp trading scam.

Cyber police investigate ₹44 lakh online investment fraud case involving WhatsApp trading scam.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उजळाईवाडी : आकर्षक परतावा मिळवून देण्याच्या आमिषाने उद्योजकाची ४४ लाखांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला. अ‍ॅक्सिस सिक्युरिटीज लिमिटेडमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली संशयितांनी गंडा घातल्याची फिर्याद सत्यजित बाळासाहेव पाटील (वय ४८, आर. के. नगर सोसायटी नं. ३, मूळ रा. सोनाळी, ता. कागल) यांनी गोकुळ शिरगाव पोलिसांत दिली. पुढील तपासासाठी गुन्हा सायबर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला.

Kolhapur
crime
whatsapp
online
Cyber Crime
Cyber Fraud
scam
Cyber security
Trading
cyber police
cyber news
Cyber theft
cyber police investigation

