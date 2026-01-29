Kolhapur Cyber Scam : दिवसाला ३०% परताव्याचे आमिष; शेअर मार्केट नावाखाली कोट्यवधींचा खेळ उघड

उजळाईवाडी : आकर्षक परतावा मिळवून देण्याच्या आमिषाने उद्योजकाची ४४ लाखांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला. अॅक्सिस सिक्युरिटीज लिमिटेडमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली संशयितांनी गंडा घातल्याची फिर्याद सत्यजित बाळासाहेव पाटील (वय ४८, आर. के. नगर सोसायटी नं. ३, मूळ रा. सोनाळी, ता. कागल) यांनी गोकुळ शिरगाव पोलिसांत दिली. पुढील तपासासाठी गुन्हा सायबर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला..अधिक माहिती अशी, फिर्यादी पाटील हे शेअर मार्केट गुंतवणुकीबाबतचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर पाहात होते. यावेळी ॲक्सिस सिक्युरीटीज लिमिटेड या कंपनीबाबत माहिती मिळाली. कंपनीच्या कस्टमर केअर सोबत संपर्क करताच त्यांनी पाटील यांना एका व्हॉटसॲप ग्रुपमध्ये समाविष्ट होण्यास सांगितले..Startup loan fraud case : प्रिंटिंग व्यवसाय स्टार्टअपला ५ कोटी कर्ज; ७० लाख फी घेतली, ६ परप्रांतीयांनी तरूणाला गंडवलं अन्.दिवसाला २५ ते ३० टक्के फायदापाटील यांनी महिनाभर या ग्रुपची माहिती घेतली. दररोज आपल्याला २० ते ५० हजार फायदा मिळत असल्याचे मॅसेज पडलेले ते पाहत होते. यातून त्यांनीही ब्लॉक ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी २५ हजार रुपये भरले. .त्यातून एका दिवसात ३ हजार फायदा झाला. दोन दिवसांनी ७५ हजार रुपये भरताच १५ हजार रुपये फायदा झाल्याचा मॅसेज आला. ही गुंतवणूक वाढवत त्यांनी पाच लाखांपर्यंत नेली. या सर्व रकमेवर ३० टक्के फायदा झाल्याचे त्यांना पटवून देण्यात भामट्यांना यश आले..Satara Crime: ज्यादा परताव्याचा आमिष नडला! 'साताऱ्यात युवकाची १६ लाखांची फसवणूक'; फाेन उचलन बंद, नेमकं काय घडलं?.फायदा कोटींच्या घरातसंशयित अतुल मेहरा व नीलम ढवण अशांनी फोन करून एक आयपीओ आला असून, २५ लाखांचे शेअर्स घेतल्यास २० लाखांचा फायदा होईल, अशी बतावणी केली. यावरून पाटील यांनी खात्यातील २५ लाख व आणखी २० लाख रुपये अशी रक्कम गुंतवली..दुसऱ्याच दिवशी हा फायदा १ कोटींच्या घरात गेल्याचे त्यांना भासवले. पण, ही रक्कम लगेच काढू नका, असेही बजावले. पुढील आयपीओ ७१ लाखांचा येणार असल्याचे सांगून पाटील यांना पुन्हा पैसे भरण्यास सांगितले. यावर शंका आल्याने पाटील यांनी माहिती घेतली. खात्यातून ही रक्कम निघत नसल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी ॲक्सिस बॅंकेशी संपर्क केला असता हा फसवणुकीचा प्रकार समोर आला..३९ लाखांची रक्कम गोठवलीपाटील यांचे पैसे गुंतवलेल्या रकमेपैकी केवळ ६७ रुपये बाकी असल्याचे त्यांना दिसून आले. याबाबत त्यांनी संबंधित कंपनीकडे विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. यामुळे पाटील यांनी पोलिसांशी संपर्क केला..पाटील रक्कम ज्या खात्यांवर वर्ग केली होती, ती खाती पोलिसांनी गोठवली असून, त्यामध्ये ३९ लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. पुढील तपास सायबर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सतीश होडगर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.