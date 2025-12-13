Kolhapur IT Park Project : आनंदाची बातमी! कोल्हापुरात लवकरच होणार 'आयटी पार्क'; निर्णय अंतिम टप्प्यात, CM फडणवीसांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश

कोल्हापूर आयटी पार्कचा निर्णय अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहेशेंडा पार्क येथे ४२ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावआयटी, क्रीडा आणि शिक्षण क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार.कोल्हापूर : कोल्हापुरातील बहुप्रतिक्षित आयटी पार्कचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदार अमल महाडिक (Amal Mahadik) यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. सातत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, माहिती तंत्रज्ञान राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक आणि कृषिमंत्र्यांसोबत पत्रव्यवहार करून त्यांनी आयटी पार्कचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे..दोनच दिवसांपूर्वी आमदार महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कोल्हापुरातील शेंडा पार्क येथे आयटी पार्कसाठी ३४ हेक्टर, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ६ हेक्टर तसेच शासकीय दंतवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी २ हेक्टर अशी एकूण ४२ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती..Supreme Court : महत्त्वाची बातमी! शिक्षकांना नोकरी वाचविण्यासाठी 'टीईटी'च्या सहा संधी; सर्वोच्च न्यायालयाने दिली 'या' तारखेपर्यंत मुदत.या मागणीची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जमीन उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव, तसेच त्यावरील पुणे विभागीय आयुक्तांचा अहवाल अप्पर मुख्य सचिवांकडे प्राप्त झाला आहे. लवकरच कोल्हापूर आयटी पार्क, जिल्हा क्रीडा संकूल आणि शासकीय दंतवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे..गेली अनेक वर्षे रेंगाळत पडलेला आयटी पार्कचा प्रश्न आता सुटण्याच्या मार्गावर असून आमदार अमल महाडिक यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सध्या कोल्हापुरातील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणांना नोकरीच्या निमित्ताने पुणे, बंगळूर, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागते. मात्र, कोल्हापुरात आयटी पार्क सुरू झाल्यानंतर हे स्थलांतर थांबणार असून स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत..त्याचबरोबर प्रस्तावित जिल्हा क्रीडा संकुलामुळे खेळाडूंना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच शासकीय दंतवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्यास दंत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोल्हापुरातच प्रवेश घेणे अधिक सुलभ होणार आहे..शेंडा पार्क परिसरात ही जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाल्याचे आमदार अमल महाडिक यांनी सांगितले..FAQsप्र. कोल्हापूर आयटी पार्क कुठे होणार आहे?उ. कोल्हापुरातील शेंडा पार्क परिसरात आयटी पार्क प्रस्तावित आहे.प्र. आयटी पार्कसाठी किती जमीन दिली जाणार आहे?उ. आयटी पार्कसाठी ३४ हेक्टरसह एकूण ४२ हेक्टर जमीन प्रस्तावित आहे.प्र. आयटी पार्कचा फायदा कोणाला होणार आहे?उ. स्थानिक तरुणांना रोजगार, शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.