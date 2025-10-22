Kolhapur Jaggery : दिवाळी पाडव्याचा शुभ मुहूर्त! कोल्हापुरात गुळाचे सौदे सुरू, एका क्विंटलला उच्चांकी दर

Kolhapur Jaggery Deals News : कोल्हापूरच्या प्रसिद्ध गूळाचा हंगाम यंदा दिवाळी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू झाला. मुहूर्ताच्या सौद्यात ४ हजार ५०० रुपये क्विंटल असा भाव मिळाला. मधुकर पाटील यांच्या अडत दुकानात हे सौदे निघाले. गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्या हस्ते व सभापती सूर्यकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितित सौदे निघाले..कोल्हापूरी गूळ हा विशिष्ट भौगोलिक वातावरणात तयार होणार गूळ म्हणून लौकीक प्राप्त आहे. या गुळाला देश भरातून मागणी असते. अशा गूळाचे सौदे दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर सुरू होतात. ५ महिना हा हंगाम तेजीत असतो. त्यानुसार आजच्या सौद्यामध्ये जवळपास ५ हजार गूळ रव्यांचे सौदे तासभरात झाले. गूळाला मिळालेल्या भावावर मुश्रीफ म्हणाले की, कोल्हापुरी गुळाचा लौकिक आहे तो असाच वाढत राहावा यासाठी गूळ उत्पादनही वाढावे त्याला दरही चांगला मिळावा यासाठी सर्व घटकांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे..सभापती पाटील म्हणाले की, चांगला प्रतिचा गूळ उत्पादकांनी बनवावा गेल्या काही वर्षात साखर मिश्रीत गूळ येत आहे यामुळे भाव देण्यास व्यापार्यांकडून अडचणी येतात. गेल्या काही वर्षात गुऱ्हाळ घरांची सख्या घटली आहे. तर मागिल काही वर्षात गुळाचे उत्पादन घटलं आहे पूर्वी ३५ लाख रवे बाजारात येत होते याची संख्येत घट होऊन ती २५ लाखांवर आली आहे. तर ११० गुऱ्हाळ घरे शिल्लक आहेत. यंदा ४० लाख गूळ रव्यांचे उत्पादन व्हावे यासाठी बाजार समिती प्रयत्नशिल आहे.साखरेच्या जीएसटीवरून निर्माण झालेला जो पेच आहे तो सोडवण्याबाबत शेतकरी, व्यापारी, अडते, माथाडी यांची एकत्र बैठक घेण्यात येणार आहे. अशी माहिती सूर्यकांत पाटील यांनी दिली. या वेळी बाजार समिती संचालक मंडळ, शेतकरी, अधिकारी, कर्मचारी, अडते, व्यापारी उपस्थित होते..Kolhapur Buffalo Road Show : कोल्हापुरात अनोखा रोड शो, Yamaha च्या मागे म्हशी पळवण्याची परंपरा; नटलेल्या म्हशी बघून तुम्हीही म्हणाल, 'सुंदरी सुदंरी...'.कोल्हापुरी गूळ विशिष्ट भौगोलिक वातावरणात तयार होणाऱ्या उसाच्या रसापासून बनविला जातो. तो टिकाऊ तसेच चवीला गोड आहे. त्यामुळे कोल्हापुरी गुळाचा लौकिक पूर्वापार आहे. गेल्या दहा वर्षांत मात्र गुळाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने गुळ उत्पादन करताना साखर मिक्स करण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे भाव आणखी पडले. मात्र, बाजारपेठेत येणाऱ्या एकूण गुळामध्ये ७० टक्के गुळात साखर मिक्स असल्याने भाव जेमतेम मिळतो. अशा गुऱ्हाळघरांवर अपुऱ्या मनुष्याबळापासून ते उसाच्या कमतरतेपर्यंतच्या अनेक अडचणी असल्याने गुऱ्हाळ घरे बंद झाली. सध्या जेमतेम १५० गुऱ्हाळघरांवर बनवलेला गुळ कोल्हापूरच्या घाऊक बाजार पेठेत येतो. त्यामुळे कोल्हापुरी गुळ उद्योग धोक्यात आला आहे..साखरविरहित गूळ आणावाव्यापाऱ्यांच्या मते साखरविरहित गुळ आणावा, भाव आणखी चांगला देतो. शेतकऱ्यांच्या मते परवडत नाही, त्यामुळे साखर मिक्स करावी लागते. तर काही ठराविक गूळ उत्पादक असे की, साखरविरहित गूळ उत्पादने घेतात. त्याच गुळाला चांगला भाव देऊन गूळ खरेदी केला जातो. अशा मोजक्या शेतकऱ्यांना साखरविरहित गूळ बनवणे परवडत असेल, त्याला चांगला भाव मिळत असेल, तर साखरविरहित गूळ बनविण्याचे सूत्र बाजार समितीने सर्व गूळ उत्पादकांना सांगणे अपेक्षित आहे. बाजार समितीतर्फे जीआय मानांकनानुसार गूळ बनविण्याबाबत कार्यशाळा घेतली जाते. त्यातील तांत्रिक माहिती आणि प्रत्यक्षात होणारे गूळ उत्पादन, बाजार पेठेतील सौदे तंत्र यात जमीन-अस्मानचे अंतर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.