Kolhapur Jaggery : दिवाळी पाडव्याचा शुभ मुहूर्त! कोल्हापुरात गुळाचे सौदे सुरू, एका क्विंटलला उच्चांकी दर

Kolhapur Jaggery Deals : दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर कोल्हापुरात गुळ व्यापाराला सुरुवात झाली असून, एका क्विंटलला उच्चांकी दर मिळाले. तब्बल पाच महिने हे सौदे सुरू राहणार असल्याने व्यापारात चैतन्य आलं आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Jaggery Deals News : कोल्हापूरच्या प्रसिद्ध गूळाचा हंगाम यंदा दिवाळी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू झाला. मुहूर्ताच्या सौद्यात ४ हजार ५०० रुपये क्विंटल असा भाव मिळाला. मधुकर पाटील यांच्या अडत दुकानात हे सौदे निघाले. गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्या हस्ते व सभापती सूर्यकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितित सौदे निघाले.

