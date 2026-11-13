Kolhapur Jaggery Auction : गूळ उत्पादकांसाठी गोड बातमी! कोल्हापुरात हंगामातील पहिल्याच सौद्याला प्रतिक्विंटल 7011 रुपयांचा उच्चांकी दर जाहीर

कोल्हापूर : येथील कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीत दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर मंगळवारी गूळ हंगामातील पहिल्या सौद्याला ७०११ रुपये दर जाहीर झाला. बाजार समितीत आलेल्या ५१ रव्यांना हा दर (Kolhapur jaggery rate on Diwali Padwa) मिळाला..मंगळवारी सकाळी साडेनऊ वाजता अडत व्यापारी बाबूराव अतितकर यांच्या दुकानात बाजार समितीचे सभापती प्रा. शेखर देसाई यांच्या हस्ते गुळाचे सौदे काढले. पाडव्याच्या मुहूर्तावरील सौद्यात तळाशी येथील लालासाहेब पांडुरंग बिरांडे यांच्या ५१ रव्यांना सर्वाधिक प्रतिक्विंटल ७०११ रुपये दर मिळाला. गूळ व्यापारी शिवगोंडा दादा सदलगे यांनी हा गूळ खरेदी केला..Sangli Turmeric Market Price : हळदीला सोन्याचा भाव! सांगलीच्या बाजार समितीत हळदीला क्विंटलला तब्बल 65 हजार रुपये दर; दुष्काळामुळे उत्पादनात 40 टक्के घट.समितीचे उपसभापती पांडुरंग काशीद, ॲड. प्रकाश देसाई, भारत पाटील (भुयेकर), शंकर पाटील, संभाजी पाटील, सुयोग वाडकर, कुमार आहुजा, आकाराम केसरे, समितीचे सचिव तानाजी बाळू ढळवी, उपसचिव वसंत पाटील, जीवन जाधव, शाहूपुरी मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील, उपाध्यक्ष प्रवीण लिंगाडे, समितीचे अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी, अडते, व्यापारी, हमाल आणि तोलाईदार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.