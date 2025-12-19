कोल्हापूर

Kolhapur Jaggery : यंदा गुळाला गोडवा लाभला; कोल्हापूर बाजारात दररोज २०० रुपयांची झेप

Limited Jaggery Supply : मागील काही वर्षांच्या घसरत्या भावांनं कोल्हापूर गूळ बाजारात दरवाढीचा गोड अनुभव शेतकऱ्यांना मिळत आहे,मर्यादित गुऱ्हाळघर आणि कमी आवक असूनही शुद्ध, साखरविरहित गुळाला मोठी मागणी निर्माण झाली आहे
Limited Jaggery Supply

Limited Jaggery Supply

sakal

शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शाहू मार्केट यार्डातील गूळ बाजारात दरवर्षी गुळाचे भाव घसरत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, अशी ओरड होती. मात्र, यंदा स्थिती उलट आहे. यंदा गुळाचा भाव प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये असा झाला असून, दिवसाला तब्बल २०० रुपयांनी वाढ नोंदवली जात आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
Market Yard
Price
Trader
jaggery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com