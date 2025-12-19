Kolhapur Jaggery : यंदा गुळाला गोडवा लाभला; कोल्हापूर बाजारात दररोज २०० रुपयांची झेप

कोल्हापूर : शाहू मार्केट यार्डातील गूळ बाजारात दरवर्षी गुळाचे भाव घसरत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, अशी ओरड होती. मात्र, यंदा स्थिती उलट आहे. यंदा गुळाचा भाव प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये असा झाला असून, दिवसाला तब्बल २०० रुपयांनी वाढ नोंदवली जात आहे. .यंदा जेमतेम ८० गुऱ्हाळघरे सुरू असल्याने एकूण आवक नगण्य आहे. तरीही भाववाढीमुळे बंद पडलेल्या गुऱ्हाळघरांना पुन्हा सुरुवात करण्याचे बळ मिळत आहे. कोल्हापुरी गूळ हा विशिष्ट भौगोलिक वातावरणामुळे जीआय मानांकन प्राप्त उत्पादन आहे. .Jalgaon Vegetable Market : चंपाषष्ठी सणाचा परिणाम! वांग्याचे भाव गगनाला भिडले; ७० रुपयांचे वांगे थेट १७० रुपयांवर, गृहिणींची चिंता वाढली.यापूर्वी देशातील सर्वाधिक गूळ उत्पादन कोल्हापूरमध्ये होत असे. येथील गूळ गोड, दर्जेदार व टिकाऊ असल्याने देशभरातून त्याला मोठी मागणी होती. एका हंगामात तब्बल ४० लाख गूळ रव्यांचे उत्पादन होत असे..पाच वर्षांत गुऱ्हाळघरांना अपुरे मनुष्यबळ, बाजारातील पडलेले भाव आणि गुळात साखरमिश्रण वाढल्याने उत्पादनावर मर्यादा आल्या. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कोल्हापुरी गुळाचे दर आणखी घसरले..Mango Market Rate : फळांचा राजा हापूस आंबा मार्केटमध्ये दाखल; प्रतिडझनाचा दर किती?.तीन वर्षांत व्यापाऱ्यांनी गुळाला चांगला भाव देण्यास सुरुवात केली. मात्र, याच काळात गुऱ्हाळघरांची संख्या घटल्याने गुळाची आवक कमी राहिली. गूळ उत्पादन वाढावे म्हणून बाजार समितीने कार्यशाळा घेतल्या; परंतु त्यालाही शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी मिळाला. यंदा कोल्हापुरात जेमतेम ८० गुऱ्हाळघरांतून गूळ उत्पादन सुरू आहे..दिवसाला पाच ते दहा हजार गूळ रव्यांची आवक होते. त्यात लहान आकाराच्या रव्यांची आवक अधिक असून, त्यांना चांगला भावही मिळत आहे. मात्र, पाच, दहा आणि तीस किलो वजनाच्या रव्यांची संख्या नेहमीच्या तुलनेत यंदा घटली आहे..तीन वर्षांपासून सातत्याने गुळाचे दर वाढत असल्याने गुऱ्हाळघरे पुन्हा सुरू करण्याची परिस्थिती आहे. यंदा ७५ ते ८० गुऱ्हाळघरांत गूळ तयार होत आहे. यापूर्वी गुळाचे उत्पादन रात्री होत असे; मात्र आता दिवसाला ४ ते ६ आदणे काढली जात आहेत. .त्यामुळे यंदाही उत्पादन चांगले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा गुळाची आवक वाढली आहे. पूर्वी परस्पर विकला जाणारा गूळही बाजारपेठेत येत आहे. गुळाचे उत्पादन व आवक वाढावी यासाठी बाजार समिती प्रयत्नशील आहे.- सूर्यकांत पाटील, सभापती, बाजार समिती. .गुळात साखरमिश्रण असेल तर त्याला कमी भाव मिळतो; परंतु साखरविरहित शुद्ध गुळाला ४५०० ते ४६०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. चांगल्या गुळाला चांगला भाव दिला जात आहे. पुढील काळात गुळाची आवक आणखी वाढेल, अशी शक्यता आहे. - नीलेश पटेल, गूळ व्यापारी..दृष्टिक्षेपातगुऱ्हाळघरांची आकडेवारीएकूण गुऱ्हाळ घरे : १२५चालू गुऱ्हाळ घरे : ८०.गतवर्षीची आवक : १० लाख ७० हजार रवेयंदाची आवक : १२ लाख ९० हजार रवेगतवर्षीचा भाव : ३,८०० ते ४,००० रुपये.यंदाचा भाव : ४१०० ते ४५००१ किलो गूळ रव्यांची दिवसाला आवक : तब्बल ४ हजार रवे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.