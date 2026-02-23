Kolhapur Cleanliness : जलतीर्थांनी घेतला मोकळा श्वास;कोल्हापूरकरांच्या तीन पिढ्यांच्या सहभागातून स्वच्छता मोहीम

कोल्हापूर : सकाळच्या कोवळ्या उन्हाच्या साक्षीने कोल्हापूरकरांच्या तीन पिढ्या एकवटल्या. शहर आणि परिसरातील पंधराहून अधिक जलतीर्थांच्या स्वच्छतेसाठी त्यांनी हातात हात गुंफले आणि अवघ्या दोन तासांत ही जलतीर्थे चकचकीत झाली..निमित्त होते, संत गाडगेबाबा यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्स, ‘सकाळ’, जिल्हा प्रशासनासह महापालिका, अर्थमूव्हर्स असोसिएशन आदी विविध संस्था, संघटनांच्या पुढाकाराने झालेल्या जलतीर्थ कोल्हापूर मोहिमेचे..-बिगस्टोरी.‘मी गाडगेबाबा मिशन स्वच्छ कोल्हापूर’ या अभियानांतर्गत सलग तिसऱ्या वर्षी शहरात हा उपक्रम झाला. टाकाळा, पंचगंगा घाट, रंकाळा तलाव, राजाराम तलाव, कळंबा तलाव, कोटितीर्थ तलाव, कात्यायनी, काशी विश्वेश्वर (अंबाबाई मंदिर), राजाराम बंधारा, गणेशविहार (गंजीवली) खण, राजारामपुरी विहीर, मुळे विहीर, गरुड तलाव, पद्माळा आदी ठिकाणी स्वच्छता मोहीम झाली. .शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत समाजातील सर्वच घटकांचा मोहिमेत सहभाग राहिला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राजाराम बंधारा येथील घाटावर स्वच्छता मोहीम राबवली. त्यामध्ये मनुग्राफ, एस. बी. रिशेलर्स, झंवर ग्रुप, पाटील इंडस्ट्री, एस. एस. सर्व्हिसेस आदी औद्योगिक आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग होता. पद्माळा परिसरात गिर्यारोहक अमोल आळवेकर आणि परिसरातील विविध तरुण मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वच्छता मोहीम राबवली..Kolhapur Jalateerth : जलतीर्थ स्वच्छतेसाठी एकवटणार कोल्हापूर; ‘सकाळ’ कार्यालयात विविध संस्था,संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक.नारीशक्तीचे राबले हात...या मोहिमेत विविध संस्था-संघटना आणि उजळाईवाडी, सरनोबतवाडीमधील महिला, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, सदस्या, बचत गटाच्या पदाधिकारी-सदस्या, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा सहभाग लक्षणीय होता. या नारीशक्तीने तलाव परिसरात स्वच्छता केली..रॅपलिंग करून विहिरीची स्वच्छतामुळे विहिरीत सुरुवातीला बाजूला वाढलेला कचरा, तसेच दुकान गाळ्यांच्या म्हणजेच विहिरीच्या छतावरील कचरा काढण्यासाठी सुरुवात केली. पाण्यातील कचरा काढणे हे टेक्निकल काम होते. त्यासाठी गिर्यारोहणाचे साहित्य आणि टेक्निक वापरून सुरुवातीला खुशी कांबोज विहिरीमध्ये उतरली. .त्यानंतर महिबूब मुजावर हे रॅपलिंग करून विहिरीत पाण्यापर्यंत उतरले. पस्तीस फूट खाली पाणी होते. लाईफ जॅकेटचा वापर करून पाण्यातील सर्व कचरा एकत्र करून वर घेण्यात आला. हिरायडर्स आणि समिटच्या गिर्यारोहकांनी तांत्रिकदृष्ट्या अवघड असणारी मोहीम पूर्ण केली..शंख फुंकला... अनुभवली मनशांती...राजाराम तलाव परिसरातील मोहिमेत सहभागी झालेल्या डॉ. संदीप पाटील यांनी उपस्थितांना प्लास्टिक कचऱ्यामुळे होणाऱ्या जल, वायू प्रदूषणाची माहिती दिली. हे रोखणे आवश्यक असून, त्यादृष्टीने ‘सकाळ’ने राबविलेली मोहीम महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले..चांगल्या आरोग्यासाठी या स्वच्छतेबरोबरच वैयक्तिक पातळीवरील मनाची शांती आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी शंख फुंकून उपस्थितांकडून सामुदायिक ओंकार करून घेतले. त्यातून निसर्गरम्य वातावरणात उपस्थित सर्वांनी काहीक्षण मनशांती अनुभवली..दृष्टिक्षेपात मोहीम...सकाळी सात ते नऊ या वेळेत एकाचवेळी सर्व ठिकाणी मोहीमजिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे मोहिमेला विशेष सहकार्य मिळाले. मोहिमेसाठी आवश्यक ग्लोव्हज्, मास्क आणि फर्स्ट एड बॉक्सेस दिले.गोकुळ, अभिजित मगदूम, राजन चाळके, महेश बाड, महेंद्र शाह, प्रमोद कमलाकर, डीआरके कॉलेज माजी विद्यार्थी ग्रुप, आम्ही प्रायव्हेटियन्स ग्रुप,मॉर्निंग मंत्रा फाउंडेशन, क्लीन कोल्हापूर क्लबचे सदस्य, डॉ. रूपाली शिंदे,.अमित मानपे यांचेही विशेष सहकार्य मिळाले. सायकलप्रेमींच्या वतीने ‘सायकल वेडे कोल्हापूर’चे अध्यक्ष राम कारंडे हे टाकाळा येथे स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले.स्वच्छतेसाठी असाही निर्धार जीवरक्षक दिनकर कांबळे यांनी राजारामपुरी येथील विहीर स्वच्छ केली. यापूर्वीही त्यांनी ही विहीर स्वच्छ केली होती. .या विहिरीची खोली अधिक असल्याने सुरक्षिततेच्या साधनांसह स्वच्छता करावी लागते. विहिरीतील पाणी दुर्गंधी व अळ्यांनी भरलेले असल्याने ही विहीर स्वच्छ करणे आरोग्याच्या दृष्टीनेही घातक असते. मात्र, श्री. कांबळे यांनी जिवंत असेपर्यंत या विहिरीची स्वच्छता करण्याचा निर्धार मोहिमेच्या निमित्ताने केला आहे..उजळाईवाडीचे सातत्याने श्रमदानउजळाईवाडीचे सरपंच उत्तम आंबवडे आणि सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजाराम तलावाचे सौंदर्य अबाधित राखण्यासाठी सातत्याने या परिसरात श्रमदान मोहीम राबविली जाते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजच्या मोहिमेत तरुण मंडळे, ग्रामपंचायत कर्मचारी, विद्यार्थ्यांनी योगदान दिले. तलाव परिसरात केलेल्या वृक्षारोपणाच्या संवर्धनासाठी उजळाईवाडी, सरनोबतवाडी ग्रामपंचायत आणि छत्रपती राजाराम तलाव जलतरण मंडळ कार्यरत आहे..मोहीम सुरू राहणारअनेक जलसाठ्यांची स्वच्छता अनेक वर्षांपासून झालेली नाही. त्यामुळे तिथे जलपर्णी निर्माण होण्याबरोबरच बांधकामातून झाडे उगवून आली आहेत. अनेक ठिकाणची स्वच्छता केल्यानंतरही अजून त्याची गरज जाणवून येत आहे. त्यामुळे सुरू केलेली मोहीम सुरूच ठेवली जाणार आहे.शिष्यवृत्ती परीक्षा असूनही.श्लोककडून स्वच्छतेला प्राधान्यकंदलगाव : कोल्हापूर शहरामध्ये मागील तीन-चार वर्षांपासून स्वच्छतेला महत्त्व देणाऱ्या अनेक संस्था निर्माण झाल्या आहेत. या संस्थेतूनच बाळकडू घेतलेले विद्यार्थी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते व अनेक सरकारी कर्मचारीही आहेत..मंगळवार पेठ परिसरातील श्लोक सचिन शेळके हा इयत्ता पाचवीचा विद्यार्थी यातीलच एक भाग आहे. श्लोकची आज शिष्यवृत्तीची परीक्षा असतानाही त्याने पंचगंगा घाट येथे स्वच्छतेसाठी उपस्थित राहून परीक्षेआधी प्रथम स्वच्छतेला प्राधान्य दिले. या ठिकाणी असणाऱ्या स्वच्छतादुतांकडून त्याचे कौतुक होत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 