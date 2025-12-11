कोल्हापूर
Jaysingpur Dog Attacks : सात महिन्यांत ७०१ नागरिकांवर कुत्र्यांचे हल्ले; रेबीजने वृद्धेचा बळी गेल्यानंतर नगरपालिकेची धडपड वाढली.
Municipal Council Plans Shelter for Aggressive Dogs : गत महिन्यात केवळ ३३० कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण पूर्ण; मोठ्या वेगाने वाढणाऱ्या कुत्र्यांच्या संख्येचा विचार करता मोहीम अपुरी, शहरात शंभर टक्के निर्बीजीकरण करण्याच्या पालिकेच्या घोषणेवरही नागरिकांचा संशय कायम.
जयसिंगपूर : भटक्या कुत्र्यांकडून दररोज दहा जणांना चावा घेतला जात आहे. महिन्याभरात पालिकेने ३३० भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले आहे. ही प्रक्रिया धिम्या गतीने सुरू आहे. नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांपासून असलेला धोका लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने ही मोहीम गतिमान करण्याची मागणी होत आहे.