Kagal Peth Naka Highway : कागल-पेठनाका 65 किमी महामार्गाचे काम पुन्हा रखडले! 1200 कोटींचा नवा आराखडा; वाहनचालकांना आणखी अडीच वर्षे वाट पाहावी लागणार?

शिरोली पुलाची (कोल्हापूर) : कागल ते पेठनाका या ६५ किलोमीटर महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम सुमारे ५० ते ५५ टक्के काम पूर्ण झाले असले, तरी उर्वरित कामासाठी तब्बल १२०० कोटींचा सुधारित आराखडा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तयार (Kagal Peth Naka highway six laning latest updatec) केला. नव्या प्रस्तावाला मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि ठेकेदार नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याने वाहनधारकांना प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे..कागल-पेठनाका सहापदरीकरणाचे काम रोडवेज इन्फ्रा कंपनीला १०२५ कोटीं रुपयात दिले होते. १३ जानेवारी २०२३ रोजी कामाला सुरुवात झाली. काम पूर्ण करण्याची मुदत २५ जानेवारी २०२५ होती. त्यानंतर ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, मुदत संपेपर्यंत केवळ ५० ते ५५ टक्केच काम झाले. आता उर्वरित कामासाठी सुमारे १२०० कोटींचा नवा प्रस्ताव तयार केला आहे..Meidev Raja Solapur History : सोलापुरातील 'तीर्थ'मध्ये आढळला 14 व्या शतकातील दुर्मिळ शिलालेख; 'मेईदेव' राजाचा इतिहास प्रथमच समोर, शिलालेखावर काय लिहिलंय?.गोकुळ शिरगाव, उजळाईवाडी, शिरोली आणि किणी परिसरातील नवीन बोगद्यांसह विविध कामांचा या आराखड्यात समावेश आहे. प्रकल्पाच्या खर्चात मूळ प्रकल्पाच्या किमतीपेक्षा जादा वाढ झाली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरण कामातील पेठनाका-सातारा व रत्नागिरी-नागपूर मार्गातील चौकाक ते पैजारवाडी व पैजारवाडी ते आंबा या कामांच्या ठेकेदारांना मुदतवाढ दिली. मात्र, कागल-पेठनाका या टप्प्यातील ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली नाही..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कारवाईविरोधात ठेकेदाराने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणात स्थगिती दिली असून, सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. एकीकडे कागल-पेठनाका महामार्गाचे काम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उर्वरित कामासाठी १२०० कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा तयार केला आहे..Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणे, त्यानंतर निविदा काढणे आणि नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती होणे, या टप्प्यांनंतरच रस्त्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. त्याचबरोबर नवीन ठेकेदार नेमणूक नंतर हे काम पूर्ण करण्यास त्यांना पुन्हा ३० महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. याचाच अर्थ पुढील अडीच वर्ष कागल-पेठनाका मार्गावरील अपूर्ण सहापदरीकरणामुळे वाहतुकीची कोंडी, अपुऱ्या सुरक्षा व्यवस्था, धोकादायक वळणे आणि अपूर्ण रस्त्याची स्थिती कायम राहणार आहे..कागल ते पेठनाका मार्गाच्या उर्वरित कामासाठी सुमारे १२०० कोटींचा सुधारित आराखडा तयार केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येईल. जुन्या ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.-प्रसन्न कट्टे, उपव्यवस्थापक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.