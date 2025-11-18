कोल्हापूर

Kolhapur news: जिल्हा बँकेचा पुढाकार! अनुदानासह कृषी ड्रोन वाटप; शेतकऱ्यांसाठी नव्या शेतीक्रांतीची चाहूल

Agricultural distribution drone with subsidy: कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या कृषी ड्रोन वितरण योजनेमुळे शेतीत स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वेगाने प्रसार; आधुनिक शेतीकडे शेतकऱ्यांची मोठी झेप
Agricultural distribution drone with subsidy

Agricultural distribution drone with subsidy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (केडीसीसी) बँकेच्या वतीने शेतकऱ्यांना कृषी ड्रोनचे वितरण झाले. बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महिन्यापूर्वी हा महत्त्वाचा निर्णय झाला होता.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Development
Drone
Drone Policy
agricultural dispute
District Bank

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com