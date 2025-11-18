Kolhapur news: जिल्हा बँकेचा पुढाकार! अनुदानासह कृषी ड्रोन वाटप; शेतकऱ्यांसाठी नव्या शेतीक्रांतीची चाहूल

कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (केडीसीसी) बँकेच्या वतीने शेतकऱ्यांना कृषी ड्रोनचे वितरण झाले. बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महिन्यापूर्वी हा महत्त्वाचा निर्णय झाला होता. .केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हे कर्ज दिले जाणार आहे. दैनंदिन बँकिंग व्यवहारातील तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराबरोबरच कृषी क्षेत्रातही स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने बँकेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे..शेतीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान.याबाबत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एम. शिंदे म्हणाले, ‘पिकावर येणारे नवनवीन रोग व किडी, मजुरांची कमतरता, खतांचे व औषधांचे वाढते दर या समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते..पिकांचे निरीक्षण, पाणी सिंचन, कीटकनाशके व बुरशीनाशकांचा योग्यवेळी वापर व इतर अनेक आवश्यक शेतीविषयक कामांसाठी सध्या विविध अयोग्य पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. शेती उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होत आहेत..शेतीमधील मशिन लर्निंग.पर्यायाने शेतकरी कमी श्रमात जास्त उत्पादन कसे निघेल, यावर भर देत आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध प्रकारांचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतीमध्ये वापरले जात आहे. त्याचीच परिणीती म्हणून कृषी क्षेत्रात कमीत कमी काळात अधिकाधिक प्रभावी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्पादन वाढीसाठी कृषी ड्रोन तंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणात रुजत आहे.’.यावेळी बँकेच्या आय. टी. विभागाचे व्यवस्थापक गिरीश पाटील, शेती कर्जे विभागाचे व्यवस्थापक राजू पाटील, अशोकराव सातपुते, दत्तप्रसाद रावळ, एकनाथ माने, इंद्रजित घाटगे, अमूल्या अग्रोबोटचे वरिष्ठ सीनियर समुपदेशक विक्रम पाटील, वरिष्ठ विक्रीप्रमुख राहुल मगदूम, विजय कर्वे, व्यवस्थापक मयुरेश कोराने प्रमुख उपस्थित होते..यासाठी होणार वापरकृषी ड्रोनचा वापर प्रामुख्याने पीक निरीक्षण, पिकांवर फवारणी, पिक संरक्षण, पिकवाढीचे मूल्यांकन, परागीकरण, तन, कीड व रोग नियंत्रण, बियाणे लागवड, माती विश्लेषण अशा विविध महत्वपूर्ण कामासाठी करता येतो. त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त उत्पादन वाढीची संधी शेतकऱ्यांना मिळते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतीमध्ये ड्रोन वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असून, केंद्रीय अर्थसंकल्पातही स्वतंत्र निधीची तरतूद केलेली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.