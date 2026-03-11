कोल्हापूर

Kolhapur to Kishangarh flight : अजमेरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी खुशखबर, कोल्हापूर-किशनगड विमानसेवा एप्रिलपासून होणार सुरू

Kolhapur airport new flight service : अजमेर शरीफला जाणाऱ्या भाविकांसाठी दिलासादायक बातमी. कोल्हापूर ते किशनगड अशी थेट विमानसेवा एप्रिलपासून सुरू होणार असून प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
Kishangarh airport connectivity with Kolhapur

Kishangarh airport connectivity with Kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Ajmer flight service : कोल्हापुरातून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात किशनगड मार्गावर स्टार एअरवेजकडून नवी विमानसेवा सुरू होणार आहे. या विमानसेवेमुळे अजमेरला जाणाऱ्या भाविकांची मोठी सोय होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ही व्यवस्था अहमदाबाद मार्गे सुरू होणार आहे. त्याची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Airport
airports
domestic flights
Flight connectivity demands

Related Stories

No stories found.