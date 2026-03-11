Kolhapur to Kishangarh flight : अजमेरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी खुशखबर, कोल्हापूर-किशनगड विमानसेवा एप्रिलपासून होणार सुरू

Kolhapur Ajmer flight service : कोल्हापुरातून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात किशनगड मार्गावर स्टार एअरवेजकडून नवी विमानसेवा सुरू होणार आहे. या विमानसेवेमुळे अजमेरला जाणाऱ्या भाविकांची मोठी सोय होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ही व्यवस्था अहमदाबाद मार्गे सुरू होणार आहे. त्याची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले..कोल्हापूरसह दक्षिण महाराष्ट्रातून अजमेरला जाणाऱ्या भाविकांची मोठी संख्या आहे; पण अजमेरला जाण्यासाठी पुण्यातून विमानसेवा आहे. कोल्हापुरातूनही यासाठी विमानसेवा सुरू व्हावी, अशी मागणी नागरिकांनी खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडे केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने खासदार महाडिक यांनी स्टार एअरवेजला या मार्गावर विमानसेवा सुरू करण्याची विनंती केली होती..या मार्गावर विमानसेवा सुरू करण्यास स्टार एअरवेजने संमती दर्शवली आहे. सुरुवातीला आठवड्यातून शुक्रवार व रविवार या दोन दिवशी ही सेवा सुरू होईल. प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहून त्यात बदल करण्याचे नियोजन आहे. हे विमान कोल्हापूरमार्गे अहमदाबादला जाईल व तेथून पुढे किशनगडकडे उड्डाण करेल..Bribe Case Kolhapur : राबून खाणाऱ्या स्टॉल धारकांना भिती घालून पैसे लाटायचा, भ्रष्ट अधिकारी रंगेहात सापडला अन्, कोल्हापूर महापालिकेत एकच खळबळ.या विमानसेवेची तारीख निश्चित नसली तरी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ती सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय स्टार एअरवेजची आठवड्यातून दोनवेळा सुरू असलेली कोल्हापूर- मुंबई विमानसेवा दररोज सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातही सायंकाळी साडेचार वाजता मुंबईतून निघणारे विमान थोड्या उशिराने सोडता येईल का, यासाठीही चर्चा सुरू आहे. धनंजय महाडिक, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.