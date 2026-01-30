Gold Bag Returned Kolhapur Honesty : कोल्हापुरी लै भारी! दहा तोळे सोन्याची बॅग परत; केएमटी चालक-वाहकाच्या प्रामाणिकपणाचा आदर्श

Honest Public Transport Staff Kolhapur : (प्रकाश पाटील) : बावडा शुगरमिल परिसरात केएमटी बसच्या चालक-वाहकाने दाखवलेल्या प्रामाणिकपणामुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. दहा तोळे सोने असलेली बॅग प्रवाशाला सुखरूप परत केले आहेत. केएमटीच्या सेवाभावाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे..कसबा बावडा (रणदिवे गल्ली) येथील रहिवासी पुजा हिम्मत पाटील या शिवाजी चौक ते बावडा शुगरमिल असा प्रवास केएमटी बसने करत होत्या. बसमध्ये प्रचंड गर्दी असल्याने उतरतानाच्या घाईत त्यांची दहा तोळे सोन्याची पिशवी (बॅग) बसमध्येच राहिली. बावडा येथे उतरल्यावर काही वेळातच बॅग नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले..त्यानंतर पुजा पाटील यांनी पती हिम्मत पाटील यांच्यासह तातडीने शिवाजी चौक येथील केएमटी कंट्रोल रूम गाठली. तेथे इन्चार्ज बोरचाटे यांना घटनेची माहिती दिली. चौकशीनंतर संबंधित बसचे वाहक भगवान पाटील असल्याचे समजले. सदर बस दुपारी १२ वाजेपर्यंत देवल क्लब परिसरात येणार असल्याची माहितीही त्यांना देण्यात आली..दरम्यान, बसचे वाहक भगवान पाटील आणि चालक पी. डी. झोरे यांनी सापडलेली बॅग सुरक्षितरीत्या आपल्या ताब्यात ठेवली होती. देवल क्लबजवळ बस आल्यानंतर प्रमोद पाटील (माजी अध्यक्ष, मान्यताप्राप्त संघटना केएमटी) यांच्या मार्फत ती बॅग पुजा हिम्मत पाटील यांच्या स्वाधीन करण्यात आली. बॅग तपासली असता त्यातील दहा तोळे सोने जशास तसे असल्याचे आढळून आले..Srirang Barge: ‘एसटी’ला मिळणार आठ हजार नव्या गाड्या ; सरचिटणीस श्रीरंग बरगे; नव्या गाड्यांना कंत्राटी चालक भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा.या प्रसंगी पुजा व हिम्मत पाटील यांनी कृतज्ञतेपोटी वाहक भगवान पाटील यांना रोख बक्षीस देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांनी ते नम्रपणे नाकारत आपला प्रामाणिकपणा सिद्ध केला. त्यांच्या या कृतीमुळे केएमटीच्या चालक-वाहकांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.यावेळी वाहक भगवान पाटील, चालक पी. डी. झोरे, प्रमोद पाटील, बजरंग उपलाणी, राजू सूर्यवंशी, जे. जी. इंफाळ आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक वाहतुकीतील कर्मचाऱ्यांच्या या आदर्शवत वर्तनामुळे केएमटीच्या प्रतिमेत भर पडली असून, नागरिकांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.