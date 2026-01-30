कोल्हापूर

Gold Bag Returned Kolhapur Honesty : कोल्हापुरी लै भारी! दहा तोळे सोन्याची बॅग परत; केएमटी चालक-वाहकाच्या प्रामाणिकपणाचा आदर्श

KMT Bus Conductor Honesty : कोल्हापुरात केएमटी बसच्या चालक व वाहकाने दहा तोळे सोन्याची बॅग प्रामाणिकपणे परत करून माणुसकीचा आदर्श निर्माण केला आहे.
Kolhapur Driver and Conductor Return Bag with 10 Tola Gold

Kolhapur Driver and Conductor Return Bag with 10 Tola Gold

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Honest Public Transport Staff Kolhapur : (प्रकाश पाटील) : बावडा शुगरमिल परिसरात केएमटी बसच्या चालक-वाहकाने दाखवलेल्या प्रामाणिकपणामुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. दहा तोळे सोने असलेली बॅग प्रवाशाला सुखरूप परत केले आहेत. केएमटीच्या सेवाभावाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
gold
Bus Passenger
Gold jewelry
bus Driver
Decision of Gold Jewelry
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Kolhapur Corporation

Related Stories

No stories found.