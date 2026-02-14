कोल्हापूर

VIDEO : कोल्हापुरात 'व्हॅलेंटाईन डे'ला अघोरी कृत्य; हळद-कुंकू लावून झाडाला तरुणीचा फोटो अन् काळी बाहुली खिळ्याने ठोकली, भानामती की बदनामीचा कट?

Shocking Valentine’s Day Incident Reported in Kodoli Kolhapur : कोडोलीतील आनंदनगर परिसरात व्हॅलेंटाईन डे दिवशी झाडावर तरुणीचा फोटो व काळी बाहुली हळद-कुंकू लावून ठोकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून नागरिकांनी पोलिस चौकशीची मागणी केली आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
कोल्हापूर : पन्हाळा तालुक्यातील कोडोली येथे ‘व्हॅलेंटाईन डे’च्या दिवशी एक धक्कादायक प्रकार (Kolhapur Kodoli Incident) उघडकीस आला आहे. आनंदनगर परिसरातील एका झाडावर अज्ञात व्यक्तीने एका तरुणीचा फोटो आणि काळी बाहुली हळद-कुंकू लावून खिळ्याने ठोकल्याचे आज सकाळी निदर्शनास आले. हा प्रकार समोर येताच परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Shocking Kolhapur Kodoli Valentine’s Day Incident)

