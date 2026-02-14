VIDEO : कोल्हापुरात 'व्हॅलेंटाईन डे'ला अघोरी कृत्य; हळद-कुंकू लावून झाडाला तरुणीचा फोटो अन् काळी बाहुली खिळ्याने ठोकली, भानामती की बदनामीचा कट?

कोल्हापूर : पन्हाळा तालुक्यातील कोडोली येथे ‘व्हॅलेंटाईन डे’च्या दिवशी एक धक्कादायक प्रकार (Kolhapur Kodoli Incident) उघडकीस आला आहे. आनंदनगर परिसरातील एका झाडावर अज्ञात व्यक्तीने एका तरुणीचा फोटो आणि काळी बाहुली हळद-कुंकू लावून खिळ्याने ठोकल्याचे आज सकाळी निदर्शनास आले. हा प्रकार समोर येताच परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Shocking Kolhapur Kodoli Valentine’s Day Incident).मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक नागरिक सकाळी फेरफटका मारण्यासाठी गेले असता हा प्रकार त्यांच्या नजरेस पडला. झाडावर ठोकलेल्या फोटोवर तसेच बाहुलीवर हळद-कुंकू लावलेले असल्यामुळे हा प्रकार भानामतीसारखा असल्याची चर्चा परिसरात सुरू झाली. काहींनी हा अंधश्रद्धेचा भाग असावा, असा संशय व्यक्त केला आहे; तर काहींनी कोणाला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न असू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली आहे..Pune Leopard News : चुलीसमोर शेंगा फोडताना समोर आला बिबट्या; मांजराचा पाठलाग करताना 70 वर्षीय आजीवर घातली झडप, नातीनं आरडाओरडा केला अन्....संबंधित तरुणीची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नसून, हा प्रकार नेमका कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने केला, याबाबत संभ्रम आहे. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशीच हा प्रकार घडल्यामुळे यामागे काही वैयक्तिक वाद किंवा सूडबुद्धी असण्याचीही चर्चा आहे..या घटनेमुळे परिसरातील महिलांमध्ये विशेषतः अस्वस्थता पसरली असून, अशा प्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही हा प्रकार गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे सांगत पोलिसांनी त्वरित तपास सुरू करावा, संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे आणि दोषींना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी केली आहे..दरम्यान, स्थानिकांकडून या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आल्याचे समजते. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा करून तपास सुरू करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. या प्रकारामुळे कोडोली परिसरात दिवसभर चर्चांना उधाण आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.