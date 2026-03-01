Kolhapur : 'ड्यूटी'वरून एलसीबीचे दोन 'पाटील' भिडले, पोलिस अधीक्षक कार्यालयातच सुपारी देऊन संपविण्याची भाषा

एलसीबी म्हटलं की, वर्दीला सुटी... जिल्ह्याच्या कोणत्याही पोलिस ठाण्यात वजन... यामुळेच बंदोबस्ताला टाळाटाळ सहाजिक आलीच. नुकत्याच झालेल्या निवडणूक काळात सलग बंदोबस्त पडल्याने एक 'पाटील' गडी भेंडाळला. 'आम्हालाच बंदोबस्त, दुसऱ्याला सूट कशी?' याची विचारणा थेट हजेरी मेजरला केली. तेव्हापासून धुमसत असलेला वाद 'पोलिस अधीक्षक कार्यालयातच' उफाळून आला. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यापासून 'सुपारी' देऊन संपविण्याची धमकी देण्यात आल्याने एकच धांदल उडाली. .एलसीबी अर्थात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेत वर्णी लागण्यासाठी प्रत्येक पोलिसाची धडपड सुरू असते.जनसंपर्क, काळ्याधंद्यांची माहिती, गुन्हेगारांची कुंडली, गुन्ह्याच्या पद्धतींवरून अंदाज लावण्याची कला ज्याच्याकडे असेल तो याठिकाणी नाव करतो. यासोबतच एलसीबी म्हणजेच 'प्रगती'चा मार्ग असलेले आपल्या वेगळ्या 'स्टाईल'ने वरिष्ठांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न करत असतात..Ajit Pawar Plane Crash : ब्लॅक बॉक्सचं नुकसान, फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर खराब; AAIBचा २२ पानी अहवाल, दुर्घटनेआधी एकच संदेश आला .नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत बंदोबस्त देण्यात आल्याने एका 'पाटलाचा' इगो दुखावला गेला. आम्ही काय हेच काम करायला आलोय का, अशा भावनेने त्याने 'हजेरी' मेजरला जाब विचारला..दुसऱ्या 'पाटलांना' लागली खबर'पाटलांच्या' या तक्रारीचा खबर दुसऱ्या 'पाटलांना' लागताच त्यांचा तिळपापड झाला. निवडणूक मतदानाआधीच दोघांतील वाद चव्हाट्यावर आला. वरिष्ठांनी समजूत घालून दोघांना शांत केले. पण, पुन्हा हा वाद उफाळून आलाच. एलसीबी कार्यालयाबाहेरच दोघांमध्ये वाद झाला. 'आम्ही काय दुसऱ्याच्या घरची कामे करत नाही, इथे कामालाच आलोय' असा संताप एकाने व्यक्त केला, तर दुसऱ्याने 'सुपारी' देऊन संपविण्याचा दमच भरला..बंदोबस्त देणाऱ्याची गोचीमोर्चे, व्हीआयपी दौरे, निवडणुका, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास 'एलसीबी'च्या पोलिसांनाही बंदोबस्त दिला जातो. अशावेळी एकाला एक न्याय व दुसऱ्याला एक असे करता येणार नाही. नेमक्या याच गोष्टीवर बोट ठेवून 'पाटला'ने बंदोबस्त वाटणाऱ्याला घेरले. 'साहेबांच्या मर्जीतल्यांना बंदोबस्त का नाही?' या प्रश्नावर ड्यूटी लावणाराही अनुत्तरीत झाला..वाद वरच्या मजल्यावर जायला नकोपोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या तळमजल्यावरील वाद वरच्या मजल्यावर जाऊ नये, यासाठी खबरदारी घेण्यात आली. वरिष्ठांनी तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून दोघांना बोलावून समज दिली. सर्वच कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांकडून ऐकून घ्यावे लागले. पण, हा वाद 'एक नंबर' साहेबांपर्यंत जायला नको, याची दक्षता घेण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.