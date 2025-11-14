कोल्हापूर

Kolhapur Leopard: शहर हादरवणाऱ्या बिबट्या हल्ल्यानंतर पालकमंत्री धावून; जखमींच्या धाडसाचे कौतुक, तातडीच्या उपचारांचे आदेश

Leopard Attack Case: बिबट्या हल्ल्यानंतर CPR रुग्णालयात दाखल जखमींची प्रकृती जाणून घेत पालकमंत्र्यांनी डॉक्टरांना तातडीच्या सेवांची सूचना केली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: शहरात बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या नागरिकांची व पोलिसांची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सीपीआर रुग्णालयाला आज भेट दिली.

