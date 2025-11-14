Kolhapur Leopard: शहर हादरवणाऱ्या बिबट्या हल्ल्यानंतर पालकमंत्री धावून; जखमींच्या धाडसाचे कौतुक, तातडीच्या उपचारांचे आदेश

कोल्हापूर: शहरात बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या नागरिकांची व पोलिसांची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सीपीआर रुग्णालयाला आज भेट दिली. .जखमी माळी तुकाराम खोंदल आणि शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी कृष्णा पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करत दोघांच्या धाडसाचे कौतुक केले. .Kolhapur Leopard: फक्त पंधरा सेकंदात बिबट्याची झेप! वनात सोडताच अचूक अंदाज घेत जंगलात गायब व्हिडिओ व्हायरल.जखमींवर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेत आबिटकर यांनी डॉक्टरांना आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय सेवा तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या. .पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘शहरात आणि परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यांच्या घटना घडत आहेत.ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी वन विभागाची बैठक लवकरच बोलावली जाणार आहे..Kolhapur Leopard: पाठीमागून बिबट्याचा हल्ला, पण जिवावर उदार होऊन झुंजले बाळू हुंबे; ‘देवाने धरली दोरी’ म्हणत पत्नीची प्रतिक्रिया भावूक.यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक प्रशांत वाडीकर,डॉ. अजित लोकरे, गिरीश कांबळे उपस्थित होते. .दरम्यान, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, वनक्षेत्रपाल नंदकुमार नलवडे, वनपाल शैलेश शेवडे, वनरक्षक ओंकार भोसले यांनी बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेले बाळू हुंबे, ओंकार काटकर यांची सेवा रुग्णालयात जाऊन विचारपूस केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.