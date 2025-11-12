Kolhapur Leoaperd: वन, पोलीस आणि प्रशासनाच्या समन्वयाने बिबट्याला जेरबंद करत भीतीचे वातावरण शांत

कोल्हापूर: वन विभाग, वन्यजीव बचाव पथक व पोलिसांनी ‘परफेक्ट’ नियोजन केल्याने व योग्य समन्वय साधल्याने बिबट्याला जिवंत जेरबंद करण्याची मोहीम आज फत्ते झाली. बिबट्या लपलेली जागा, त्याला पकडण्यासाठी केलेला मास्टरप्लॅन अन् कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेले धाडस वादातीत ठरले..बिबट्याला जिवंतच पकडायचे, या उद्देशाने वन्यजीव पथकातील रक्षक व वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेले धैर्य कौतुकाचे ठरले.बिबट्याला पकडण्यासाठी महावितरण परिसरात गन, पिंजरा आणला होता; मात्र जाळ्या उपलब्ध नव्हत्या. .Kolhapur leopard : कोल्हापूरात बिबट्याचा थरार! दोन तासांच्या मोहिमेनंतर अखेर जेरबंद.त्यामुळे वन विभागाने गडमुडशिंगी येथे त्या आणण्यासाठी गाडी पाठवली. ती सुमारे सव्वा एकच्या सुमारास महावितरणच्या परिसरात आली. त्यानंतर बिबट्याला पकडण्यासाठीच्या मोहिमेने गती घेतली..वेळ - दुपारी १.३० मास्टरप्लॅन ठरला अन्...महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता कार्यालयाच्या (स्थापत्य) मागे पाण्याच्या टाकीत बिबट्या बसला होता. टाकीत पाणी नसले, तरी त्यात कचरा होता. नेमकी तीच जागा लपण्यासाठी बिबट्याने शोधली. करवीरचे वनक्षेत्रपाल नंदकुमार नलवडे, वन्यजीव पथकातील ओंकार काटकर व पोलिस कॉन्स्टेबल कृष्णा पाटील यांनी या जागेची पाहणी केली. त्याचवेळी बिबट्याने पाटील यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर लगेच सावधगिरी बाळगण्यात आली. .Pimpalgaon Leopard : पिंपळगावात बिबट्याचा आतंक; सहा शेळ्या ठार, गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण!.त्याची नेमकी जागा कळल्यानंतर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार बच्चू, मुख्य वनसंरक्षक जी. गुरुप्रसाद, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, सहायक वनसंरक्षक विलास काळे, पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील, पोलिस निरीक्षक संतोष डोके, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणभिसे यांच्या चर्चेत बिबट्याला पकडण्यासाठीचा मास्टरप्लॅन ठरला..वेळ - २.१० बिबट्यावर टाकली झडप...वन्यजीव बचाव पथकातील देवेंद्र भोसले यांनी फळी घेऊन पाण्याच्या दिशेने चाल केली. टाकीच्या पहिल्या होलवर त्यांनी फळी टाकताच, त्यांच्या मागोमाग हँडशिल्ड घेऊन वनरक्षक संदीप पाटील, वनरक्षक अमर माने पुढे सरसावले. वनरक्षक ओमकार भोसले, अरुण खामकर, मंगेश वंजारे, वनपाल सागर पतकारे यांनी दुसऱ्या होलवर जाळी ठेवली. तत्क्षणी आक्रमक झालेल्या बिबट्याने जाळीतून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला. त्याने कर्मचाऱ्यांवर झेप घेण्याचा प्रयत्नही केला. कर्मचाऱ्यांनी उलट त्याच्यावरच झडप मारली. .क्षणाचाही विलंब न करता वन्यजीव पथकातील शिल्ड परिधान केलेले आशुतोष सूर्यवंशी व विनायक माळी हे ट्रॅंक्युलायझर गन घेऊन पुढे आले. डॉ. संतोष वाळवेकर यांनी लगेच बिबट्याला इंजेक्शन देऊन बेशुद्ध केले. या प्रसंगात या कर्मचाऱ्यांसह छत्रपती वाईल्ड लाईफ फाउंडेशन, सह्याद्री शिलेदार सेवा ट्रस्टच्या विनायक आळवेकर, तेजस जाधव, सागर मांडवकर, अमोल व्हटकर व शिवा व्हटकर, अजिंक्य बच्चे, किरण कुंभार, संभाजी चौगुले, रोहित जाधव यांनी कमालीचे धैर्य दाखवले..वेळ - २.२० बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंदबेशुद्ध बिबट्याला पिंजऱ्यात घालण्यासाठी विनायक आळवेकर पिंजऱ्यावरच बसून होते. बिबट्याला जाळीतून उचलून आणल्यानंतर लगेच पिंजऱ्यात ठेवण्यात आल्यावर, श्री. दिलीप पाटील-आळवेकर यांनी तत्काळ दरवाजा बंद केला. कर्मचाऱ्यांनी लगोलग पिंजरा उचलून वन विभागाच्या गाडीत ठेवला. मोबाईलद्वारे ही छायाचित्रे टिपण्यासाठी बघ्यांची झुंबड उडाली. सुमारे अडीचच्या सुमारास महावितरणच्या कार्यालयातील भीतीदायक वातावरणाला पूर्णविराम मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.