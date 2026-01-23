Kolhapur Liquor Seized : जिल्हा परिषद निवडणूक पार्श्वभूमीवर इंग्लिश दारूचा नजराणा! कोल्हापुरात येणारा सव्वा कोटीचा माल जप्त

Kolhapur English Liquor Seizure News : अणुस्कुरा (ता. शाहूवाडी) येथे राजापूर- मलकापूर मार्गावर गोवा बनावटीचे विदेशी मद्य बेकायदेशीररीत्या घेऊन जाणाऱ्या ट्रक (एमएच-२०-ईजी-१३१०) वर कारवाई करत तो ताब्यात घेण्यात आला. त्यातील एक कोटी ३० लाख ५० हजार रुपये किमतीचा विदेशी मद्यसाठा, वाहन व इतर साहित्य असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.याप्रकरणी संशयित रामजीवन विरधाराम बिश्नोई (वय २६, रा. बाडमेर, राजस्थान) याला अटक करण्यात आली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जिल्हा भरारी पथक क्रमांक -१ ने ही कारवाई केली..याबाबत अधिक माहिती अशी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या आदर्श आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता.२१) रात्री खात्रीशीर माहिती मिळाल्यानंतर अणुस्कुरा राजापूर- मलकापूर मार्गावरील अणुस्कुरा फाटा येथील एका हॉटेलवर पाळत ठेवण्यात आली होती. पहाटे साडेपाचच्या सुमारास सहा चाकी ट्रक संशयास्पदरीत्या आढळून आला. त्याची तपासणी केली असता कंटेनरमध्ये गोवा राज्यात निर्मित विदेशी मद्याचा मोठा साठा आढळून आला. तो तत्काळ ताब्यात घेण्यात आला..यामध्ये १८० मिली क्षमतेच्या १६०० बॉक्समधील ७६,८०० सिलबंद बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. त्याची किंमत एक कोटी १५ लाख २० हजार रुपये आहे. यासह ट्रक व मोबाईल असा १५ लाख ३० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. एकूण जप्त मुद्देमालाची किंमत एक कोटी ३० लाख ५० हजार रुपये इतकी आहे. जिल्हा अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क स्नेहलता नरवणे व उपअधीक्षक युवराज शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक अजय वाघमारे करत आहेत..दोन लाखांचे विदेशी मद्य मरळी येथे जप्तमरळी (ता. पन्हाळा) येथे बेकायदेशीर विदेशी मद्याची वाहतूक करणाऱ्या टेंपोवर कारवाई करत तीन लाख ६६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यामध्ये वाहनचालक विशाल मदन कणसे (वय ३३, रा. घर नं. ९४०, सी वॉर्ड, उमा टॉकीजजवळ, कोल्हापूर) याला ताब्यात घेण्यात आले..Kolhapur Viral Fight Video : हाण की बडीव! कोल्हापुरात कृषी प्रदर्शनात फ्री स्टाईल हाणामारी; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल.निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी व अवैध व्यवसायांचे उच्चाटन करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी कडक कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात अवैध धंद्यांविरोधात धडक कारवाई सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी त्यांच्या अधिकारी व अंमलदारांना विशेष सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार बुधवारी (ता. २१) पोलिस अंमलदार अनिकेत मोरे यांना टेंपोमधून एक व्यक्ती बेकायदेशीररीत्या विदेशी दारू विक्रीसाठी वाहतूक करणार असल्याची माहिती मिळाली..पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली पथक तयार करून मरळी येथील ओढ्याच्या पुलावर सापळा रचून वाहन तपासणी सुरू केली. त्यावेळी पांढऱ्या रंगाच्या टेंपोत (एमएच०९-ईएल-२९८५) देशी मद्याचे बॉक्स आढळले. याबाबत वाहनचालक विशाल कणसे याच्याकडे कसून चौकशी केली असता, टेंपोमालक सम्राट माने (रा. शिवाजी पेठ) यांच्या सांगण्यावरून बेकायदेशीर मद्य वाहतूक करत असल्याची कबुली दिली. वाहनचालकाकडे याबाबत कोणताही परवाना नसल्याने त्याला ताब्यात घेण्यात आले..या कारवाईत एक लाख ९१ हजार ३२५ रुपये किमतीची विदेशी दारू व वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेला टेंपो असा एकूण तीन लाख ६६ हजार ३२५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. दोन्ही संशयितांविरोधात कळे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.