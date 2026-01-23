कोल्हापूर

Kolhapur Liquor Seized : जिल्हा परिषद निवडणूक पार्श्वभूमीवर इंग्लिश दारूचा नजराणा! कोल्हापुरात येणारा सव्वा कोटीचा माल जप्त

Goa Made Liquor Seized : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी कारवाई करत तब्बल ७७ हजार गोवा मेड इंग्लिश दारूच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या असून त्याची किंमत सव्वा कोटी रुपये आहे.
kolhapur Goa-Made Liquor Bottles Worth ₹1.25 Crore Seized

kolhapur Goa-Made Liquor Bottles Worth ₹1.25 Crore Seized

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur English Liquor Seizure News : अणुस्कुरा (ता. शाहूवाडी) येथे राजापूर- मलकापूर मार्गावर गोवा बनावटीचे विदेशी मद्य बेकायदेशीररीत्या घेऊन जाणाऱ्या ट्रक (एमएच-२०-ईजी-१३१०) वर कारवाई करत तो ताब्यात घेण्यात आला. त्यातील एक कोटी ३० लाख ५० हजार रुपये किमतीचा विदेशी मद्यसाठा, वाहन व इतर साहित्य असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

याप्रकरणी संशयित रामजीवन विरधाराम बिश्नोई (वय २६, रा. बाडमेर, राजस्थान) याला अटक करण्यात आली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जिल्हा भरारी पथक क्रमांक -१ ने ही कारवाई केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Goa
police
liquor
Liquor smuggling
Shahuwadi
Zilla Parishad
liquor ban
Zilla Parishad by election
Maharashtra Liquor rules
Zilla Panchayat Elections
Zilla Parishad Election
Prohibition of liquor

Related Stories

No stories found.