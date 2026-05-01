Kolhapur Lodge Raid: कोल्हापूर -गगनबावडा मार्गावर लॉजवर नाजूक प्रकरणातून पोलिसांनी धाड टाकली अन्, एक पिडीत महिला...

Gaganbawda road police raid : कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावरील खुपिरे (ता. करवीर) गावच्या हद्दीत असलेल्या सुरभी लॉजवर पोलिसांनी गुरुवारी दुपारी छापा टाकून सुरू असलेल्या वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश केला. कारवाईत पोलिसांनी १ लाख ३८ हजार ७२० रुपयांच्या मुद्देमालासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, एका पीडित महिलेची सुटका केली..पोलिस अंमलदार उत्तम सडोलीकर यांना सुरभी लॉजमध्ये वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळाली. पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण व अनैतिक मानवी वाहतूक कक्षाच्या सहायक पोलिस निरीक्षक रितल परुले यांनी पथकासह सापळा रचला. आज दुपारी पोलिसांनी लॉजवर छापा टाकला..यावेळी व्यवस्थापक अभिजित पिराजी कांबळे (वय ३१, रा. आंबेडकर चौक, कबनूर) आणि दलाल देवेंद्रनाथ नामदेव सातपुते (वय ३५, रा. सांगरुळ, ता. करवीर) हे जाळ्यात सापडले. हा लॉज मानसिंग निवृत्ती पाटील (रा. खाटांगळे, ता. करवीर) व मनोज शिवाजी हासे (रा. विद्यानगर, कराड) यांनी चालवण्यासाठी घेतला आहे. याप्रकरणी करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.