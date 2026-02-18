Love Marriage Tragedy : चौदा वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह, ४ वर्षांपूर्वी सुखी संसाराला संशयाचे ग्रहण; परिणिती, शिवम झाले पोरके, प्रेमाचा भयानक शेवट

Kolhapur Love Marriage Crime : चौदा वर्षांपूर्वी दोघांनी प्रेमविवाह केला. गणेशने फेटे बांधणीचा व्यवसायही वाढवत नेला. परिणिती व शिवम अशी दोन मुले झाल्यानंतर एक सुखी कुटुंब म्हणून हुबाळे परिवार नांदू लागला. पण, संशयाचे ग्रहण लागल्याने या संसाराची अक्षरशः राखरांगोळी होण्यास वेळ लागला नाही..पती-पत्नीतील वाद विकोपाला जाऊन आईला जीव गमवावा लागला, तर वडील गजाआड गेल्याने बिचाऱ्या मुलांची फरपट होत आहे. सध्या परिणिती व शिवमला मामाचा आधार असला, तरी दोन्ही मुले आईविना पोरकी झाली..गणेश हुबाळे याची २०१२ मध्ये स्वाती यांच्याशी ओळख झाली. दोघांच्या प्रेमाचे रूपांतर लग्नात झाले. मोठी मुलगी परिणिती आता १३ वर्षांची आहे, तर मुलगा शिवम दहा वर्षांचा आहे. सोन्या मारुती चौकात एकत्र कुटुंबात सर्वजण राहण्यास होते. मात्र, मागील चार वर्षांत त्यांच्या सुखी संसाराला संशयाचे ग्रहण लागले. गणेशचे बाहेर कोणाशीतरी संबंध असल्याचे समजल्याने स्वातीसोबत भांडण होऊ लागले. यातून पुढे गणेश एकटाच राहू लागला..Kolhapur Crime Update : पतीच्या जबर मारहाणीत पत्नीचा मृत्यू, कोल्हापूर शहरातील प्रकार; मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाईकांचा नकार.गणेश व स्वाती वेगवेगळे राहात होते. दोघांतील वादामुळे मुलांची मात्र फरपट सुरू होती. सात फेब्रुवारीलाही स्वाती अपेक्षेने गणेशसोबत चर्चा करण्यास गेल्या असताना पुन्हा भांडण झाले. यातूनच त्याने स्वाती यांचा गळा दाबून जीवघेणा हल्ला केला. गंभीर जखमी आईचा मृत्यू मुलांनी डोळ्यांदेखत पाहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.